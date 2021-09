228 millióra növekedett a fertőzöttek száma a világon

Megosztás itt:

A hivatalos adatok szerint továbbra is az Egyesült Államok a legfertőzöttebb ország, valamivel több, mint 42 millió esettel. Utána India, Brazília, az Egyesült Királyság és Oroszország következik. Sok szakértő kétségbe vonja a hivatalos statisztikákat, amelyek csak a regisztrált eseteket tartalmazzák és a tesztek elérhetősége is korlátozott egyes országokban. A fertőzöttek valós száma – szerintük - a hivatalos adatok sokszorosa is lehet világszerte.

Az Egészségügyi Világszervezet 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.