2040-es klímacélokról tanácskoznak Brüsszelben az unió környezetvédelmi miniszterei + videó

Raisz Anikó: "Ennek nagyon egyszerű oka van. Ha megnézzük azt, hogy eddig mit teljesítettek az uniós államok, akkor azt látjuk, hogy az uniós átlag 37-38% körül van. Magyarország 48%-ot teljesített. Ezzel abban a top11-ben van, ami egyáltalán reálisan elérheti a Fit for 55, vagyis a 2030-ra kitűzött célokat. Mi azt mondjuk, hogyha eddig 35 esztendő alatt 16 országnak akármilyen okokból nem sikerült elérnie még az európai átlagot sem vagy annak a közelébe is nehéz volt kerülni, akkor irreális olyan célokat kitűznünk magunk elé az elkövetkezendő időszakban 15 esztendőre, ami ennek a többszörösét jelenti."