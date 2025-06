2035-ig a GDP öt százalékára emelik védelmi kiadásaikat a NATO-tagországok + videó

Megosztás itt:

Öltönyt húzott Donald Trump tiszteletére Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök teljesen fekete öltözékben jelent meg az amerikai elnökkel folytatott találkozóján, ezzel teljesen ellentmondva korábbi kijelentésének, miszerint a háború végéig nem visel öltönyt.

A hágai NATO-csúcson a két fél majd egy órán keresztül egyeztetett egymással.

Az amerikai és az ukrán elnök eredetileg június elején találkozott volna a kanadai G7-csúcson, ám Donald Trump a közel-keleti helyzet miatt idő előtt távozott az eseményről.

Volodimir Zelenszkij X-en közzétett bejegyzésében hosszú és tartalmasnak nevezte a beszélgetést. Kijelentette, hogy minden igazán fontos kérdést átbeszéltek.

A két elnök a globális biztonság jövőjéről, az orosz-ukrán háború befejezésének lehetőségeiről, valamint a Kijev és Washington közötti védelmi együttműködésről tárgyalt.

A találkozót Donald Trump is pozitívan értékelte. Az amerikai elnök nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy további katonai segítséget nyújtson Kijevnek, elmondta, hogy fontolóra veszi, hogy Ukrajnának további Patriot légvédelmi rakétákat szállítson. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy beszélni fog az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal is.