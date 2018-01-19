2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

2025-ben csatlakozhat Szerbia az Európai Unióhoz

Hír TV

2018. január 19., péntek 12:16, frissítve: péntek 13:01

Szerbia ügye akkor haladhat ilyen ütemben, ha sikerül tartani Brüsszel balkáni rendezéssel kapcsolatos tervét. Eszerint a belgrádi kormánynak és a koszovói vezetésnek a jövő év végéig normalizálnia kell a két ország viszonyát. Koszovó 2008-ban kiáltotta ki egyoldalúan a Szerbiától való elszakadását, amit Belgrád hivatalosan azóta sem ismert el.

Johannes Hahn bővítési biztos úgy véli, a szomszédos Montenegró is ekkor léphet be az EU-ba, a csatlakozást előkészítő tárgyalások jelenlegi állása szerint.

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