Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

19. századba visszanyúló történelmi vonatkozása is van a közelgő Trump – Putyin találkozónak

2025. augusztus 10., vasárnap 15:44 | Magyar Nemzet
Putyin béketárgyalás Alaszka Trump Háború Ukrajnában

Trump és Putyin találkozójának helyszíne diplomáciai szempontból szokatlan. Alaszka az a hely, amelynek mind a két országhoz köze van és biztonsági szempontból is előnyös helyszín a két elnök találkozójára. Erről beszélt Földi László biztonságpolitikai szakértő.

  • 19. századba visszanyúló történelmi vonatkozása is van a közelgő Trump – Putyin találkozónak

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Nyilvánvalóan van egy szimbolikája annak, hogy Alaszka területén találkozik egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – mondta az Origónak Földi László biztonságpolitikai szakértő.

A szakértő kifejtette: Alaszkának mind a két országhoz köze van, hiszen 1867-ben a cári Oroszország adta el az Egyesült Államoknak a területet – emlékeztetett. Így még ha ennek jelentőségét nem is kell túldimenzionálni, mindkét fél szempontjából lehet „hazai pálya”. 

Ennél fontosabb érv lehetett, hogy biztonságos területként tartják számon, márpedig két olyan vezetőről beszélünk, akik célpontnak számítanak – hangsúlyozta Földi László, hozzátéve:

Oroszország és Vlagyimir Putyin helyzete ilyen értelemben biztonságilag nagyobb kihívást jelent, de Trump ellen is követtek el merényletet.

Ami az alaszkai légtér biztonságosságát illeti, a speciális repülőgépek fel vannak szerelve védelmi rendszerekkel, többek között elhárító rakétákkal is, és nyilván nem is hagyják őket magukra. Ezt nyilván egyeztették a előkészítő tárgyalásokon – vélekedett Földi László.

Diplomáciai szempontból Alaszka nem nevezhető éppen szokványos helyszínválasztásnak, nem igazán volt még példa a terület történetében ilyen szintű találkozóra. Bár mindenki arra számít, hogy Trump és Putyin Ukrajna és a Közel-Kelet kérdéséről tárgyal majd, ezek annyira forrongó helyszínek és problémakörök, hogy a jelen pillanatban konkrétumokban aligha tudnak megállapodni. Inkább nagypolitikai, világpolitikai ügyekről fognak beszélni – emelte ki a szakértő.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Menczer Tamás: Tárgyalok a miniszterelnökkel

Cseke István: Magyar Péternek fogalma sincs az atomvárosról és össze-vissza beszél + videó

„A Tesco önkiszolgáló kasszájában dolgozom, és van egy dolog, amit minden vásárlónak tudnia kellene”

Őrület az NB III-ban, ilyen gólt még egy csapat sem kapott + videó

Felkavarja az állóvizet a Mars: 3 csillagjegy új életet kezd

Bizarr kezezése után üzent a Fradi büntetőt összehozó védője, Keane is reagált

Orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására

Reszkethetnek a Megyeri úton, érkezik Tóth Barna!

Ezúttal egy publicista alázta meg a kormánypárti szavazókat + videó

További híreink

Orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására

Ezúttal egy publicista alázta meg a kormánypárti szavazókat + videó

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak
2
Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős
3
Takács Péter: Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya
4
Orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására
5
Európában tovább nőttek az aggályok az iszlám női ruhaviselet miatt
6
Megint hatalmas balhé borzolja a kedélyeket Szolnokon
7
Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívást választotta a sportolás helyett, míg Bőröndi Gábor átúszta a Balatont + videó
8
Dopeman: Magyar Péter követői „izomtiborrá” szívták magukat + videó
9
Ezúttal egy publicista alázta meg a kormánypárti szavazókat + videó
10
A Palesztin Hatóság figyelmeztetése

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!