19. századba visszanyúló történelmi vonatkozása is van a közelgő Trump – Putyin találkozónak

Nyilvánvalóan van egy szimbolikája annak, hogy Alaszka területén találkozik egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – mondta az Origónak Földi László biztonságpolitikai szakértő.

A szakértő kifejtette: Alaszkának mind a két országhoz köze van, hiszen 1867-ben a cári Oroszország adta el az Egyesült Államoknak a területet – emlékeztetett. Így még ha ennek jelentőségét nem is kell túldimenzionálni, mindkét fél szempontjából lehet „hazai pálya”.

Ennél fontosabb érv lehetett, hogy biztonságos területként tartják számon, márpedig két olyan vezetőről beszélünk, akik célpontnak számítanak – hangsúlyozta Földi László, hozzátéve:

Oroszország és Vlagyimir Putyin helyzete ilyen értelemben biztonságilag nagyobb kihívást jelent, de Trump ellen is követtek el merényletet.

Ami az alaszkai légtér biztonságosságát illeti, a speciális repülőgépek fel vannak szerelve védelmi rendszerekkel, többek között elhárító rakétákkal is, és nyilván nem is hagyják őket magukra. Ezt nyilván egyeztették a előkészítő tárgyalásokon – vélekedett Földi László.

Diplomáciai szempontból Alaszka nem nevezhető éppen szokványos helyszínválasztásnak, nem igazán volt még példa a terület történetében ilyen szintű találkozóra. Bár mindenki arra számít, hogy Trump és Putyin Ukrajna és a Közel-Kelet kérdéséről tárgyal majd, ezek annyira forrongó helyszínek és problémakörök, hogy a jelen pillanatban konkrétumokban aligha tudnak megállapodni. Inkább nagypolitikai, világpolitikai ügyekről fognak beszélni – emelte ki a szakértő.

