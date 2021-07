14 éves börtönbüntetést kapott a volt fehérorosz ellenzéki elnökjelölt

Veszélyes idők jönnek, nem tudja folytatni a világ az életét ott, ahol a járvány előtt abbahagyta, és ilyenkor tartalékra, fedezetre és biztonságra van szükség - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Meghalt 2 beteg, és újabb 32 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Több mint 5,5 millió embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 072 024-en már a második adag vakcinát is megkapták. Megkérdezni az emberek véleményét, és azt figyelembe is venni a döntéseknél, az az igazi demokrácia - mondta Simicskó István KDNP frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Március elseje, az új szolgálati jogviszony hatályba lépése óta 3090-nel nőtt az egészségügyi szolgálati jogviszonyok száma - jelentette be Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára a Magyar Hírlapnak adott interjúban. Újabb front nyílt az MSZP és a DK között. A Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke bejelentette, a hatmilliárdos költségvetési csalással gyanúsított Czeglédi Csaba helyett az LMP-s Ungár Pétert támogatja a szombathelyi ellenzéki előválasztáson. A pártvezető a Hír TV-nek nem cáfolta, hogy az MSZP egyesülhet az LMP-vel és a Párbeszéddel. Ha baloldali kormány van, akkor adóemelés is van, és ezt Karácsony Gergely is elismerte - jelentette ki híradónknak a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az eltelt 15 év sokak számára egyfajta felejtést hozott, maga a kor embere is hajlamos elfelejteni a 2006-os rendőrterrort - mondta Magyarország Élőben című műsorunkban Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője. Már három hónapja pozitív a Heti Gazdasági Index értéke; az adatok azt mutatják, hogy a gazdaság újraindítását sikeresen megkezdtük, így a második negyedévben kétszámjegyű gazdasági növekedés várható Magyarországon - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Elfogadta a kormány a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs javaslatát, amely szerint a látvány-csapatsportágakat érintő tao-támogatás jelenlegi 100 milliárd forintos összegét vissza kell emelni a korábbi 125 milliárd forintra. Több mint félmilliárd forint kormányzati támogatásból felújítják a tamási Nagyboldogasszony-templomot és az ahhoz tartozó plébániaépületet - közölte az egyházközség plébánosa. Sem Brüsszel, sem Soros-szervezetek „nem írhatják elő nekünk, hogyan neveljük a gyermekeinket” - írta Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő a közösségi oldalán. A brüsszeli bürokraták ideológiai törvényszéke tart majd ülést - így értékelte a Fidesz EP képviselője, hogy Strasbourgban szerdán napirendre kerül a magyar pedofiltörvény. Deutsch Tamás közölte, hazánkat a magyar baloldal is rendszeresen támadja. Egy vállaltan homoszexuális német tartományi képviselő, Sven Tritschler Magyarország pártjára állt a pedofiltörvény körül kialakult vita kapcsán. A német jobboldali politikus szerinte az új magyar törvény nem homofób, és helyes, hogy Magyarország a szülőkre bízza a gyermekek nevelését. Covid-19 elleni magyar védőoltási kampányban játszott kiemelkedő szerepének elismeréseként, a Magyar Érdemrend Középkeresztje csillaggal kitűntetést nyújtotta át Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszternek Jekatyerinburgban Szijjártó Péter. Magyarország az Európai Unióban elsőként akarja újraindítani a gazdaságát, és a pragmatikus magyar-orosz együttműködés ebben segíteni fogja, ahogy hozzájárult az új koronavírus-járvány harmadik hullámának letöréséhez is - jelentette ki Szijjártó Péter. A koronavírus-fertőzöttek száma 184,1 millió, a halálos áldozatoké 3,99 millió világszerte. Ukrajnában ismét felgyorsult valamelyest a koronavírus-járvány terjedése, keddre több mint ötszáz új beteget és húsz újabb halálos áldozatot jegyeztek fel. Szerbiában újra száz fölé emelkedett a napi új koronavírus-fertőzöttek száma. Meredeken emelkedik, már ismét a márciusi szinten van az egy nap alatt diagnosztizált új koronavírus-fertőzöttek száma Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Japán újabb, 1,13 millió adag AstraZeneca-oltást tartalmazó szállítmányt küld Tajvannak a koronavírus-járvány megfékezésére. Halálra késelt egy afgán bevándorló egy 25 éves azeri migránst a németországi Grevenben vasárnap. Teherautók alvázán utazó, Romániába illegálisan bejutni próbáló migránsokat fedeztek fel a határrendészek a Vidin-Calafat bolgár-román közúti határátkelőnél, a veszélyes módszert választó négy határsértő között egy 11 éves fiú is volt. Az észt hatóságok rendőröket küldenek Litvániába a fehérorosz határon zajló, a tavalyi évhez képest a sokszorosára nőtt illegális migráció megfékezése érdekében. Egy amerikai légvédelmi üteg lelőtt egy drónt, amely az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét vette célba - közölték biztonsági források. Legalább 77 tálib halt meg az afgán légierő éjszaka, az ország több pontján végrehajtott légicsapásaiban - tudatta közleményben az afgán védelmi minisztérium. Megtalálták az orosz távol-keleti Kamcsatka-félszigeten eltűnt AN-26-os típusú utasszállító gép roncsait a palanai légikikötőtől 3,8 kilométerre, a tengerben - közölte a rendkívüli helyzetek minisztériumának sajtószolgálata. Korrupció vádjával tizennégy év börtönbüntetésre ítélte egy fehérorosz bíróság Viktar Babarika volt fehérorosz ellenzéki elnökjelöltet. Elkezdődött Heinz-Christian Strache volt osztrák alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt korábbi elnöke elleni első büntetőper, melyben egy ismerőse magánklinikáját érintő jogszabálymódosítás ügyében vádolják azzal, hogy megvesztegették. Őrizetbe vettek több mint 750 embert és lefoglaltak egyebek mellett több tonna kábítószert és több száz lőfegyvert Németországban egy mobiltelefonra fejlesztett titkosított kommunikációs hálózatból szerzett adatok révén. Csempészettel és hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsít egy Záhony közelében elfogott ukrán férfit az ügyészség. Egy ember meghalt, amikor egy személygépkocsi kisteherautóval ütközött össze Kisteleken. Fucsovics Márton bejutott a negyeddöntőbe a wimbledoni teniszbajnokságon, miután legyőzte az orosz Andrej Rubljovot. Női vízilabda SEAT Kupa: Magyarország - Kanada 9:9 Lovrencsics Gergő válogatott labdarúgó a horvát HNK Hajduk Split csapatához igazolt. Tavalyhoz hasonlóan idén is törölték a versenynaptárból a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat és a gyorsaságimotoros-világbajnokság ausztráliai fordulóját.