2025. 11. 17. Hétfő Hortenzia, Gergő napja
Külföld

100 éves német gyár zárhat be – a dolgozók tüntetéssorozatba fogtak

2025. november 17., hétfő 07:41 | Világgazdaság
német gazdaság Neff gyár munkahelyi kirúgások német munkások lázadása

Több mint 140 éve gyártanak sütőket és páraelszívókat a bretteni Neff gyárban – de ennek 2028 elején vége lesz.

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Körülbelül 1000 alkalmazott aggódik a jövője miatt. Sípokkal, transzparensekkel és dobokkal mintegy 1500 ember adott hangot felháborodásának. Tiltakozásuk az anyavállalat, a BSH Hausgeräte GmbH ellen irányul, amelyhez a Neff is tartozik. A BSH, a Robert Bosch GmbH leányvállalata, úgy döntött, hogy legkésőbb 2028 elejére bezárja a bretteni gyárat. A vállalat indokként a gyenge keresletet, a költségeket és a versenynyomást, valamint a németországi termelési hálózatának tervezett átszervezését említi. A Neff gyár előtti parkolóban tartott tüntetésen nagy volt a részvétel. A vállalaton kívüli támogatók is csatlakoztak, hogy kifejezzék szolidaritásukat. Jelenleg bizonytalan, hogy mit hoz a jövő az alkalmazottak számára. A város és az üzemi tanács közös megoldáskeresést sürget – hogy Bretten ne csak hosszú ipari múltra tekinthessen vissza, hanem termelési helyszínként is megőrizhesse jövőjét. Egy olyan helyszínt, ahol a gépek folyamatosan működnek, több mint 100 éve.

A döntés különösen a bretteni és naueni üzemeket érinti, ahol fokozatosan szűnik meg a gyártás. A Bosch leányvállalata, a BSH mintegy 1400 munkahelyet szüntet meg Németországban, miután gyengül a háztartási gépek iránti kereslet és a vásárlók egyre inkább az olcsóbb készülékek felé fordulnak. A Bosch tulajdonában lévő BSH, Európa legnagyobb háztartásigép-gyártója, nagyszabású leépítést jelentett be: 2028-ig összesen mintegy 1400 munkahelyet számolnak fel. A vállalat közleménye szerint a lépés oka a kereslet visszaesése, a fogyasztói szokások átalakulása, valamint az ingatlanpiac gyengélkedése – ezek együtt a termelés és az eladások közötti egyensúly megbomlásához vezettek. A Spiegel értesülései alapján a legnagyobb csapás a baden-württembergi Brettenben éri a dolgozókat, ahol a tűzhelyek és páraelszívók gyártása, valamint a logisztika is megszűnik 2028 első negyedévének végére. Itt 980 ember veszti el az állását. A brandenburgi Nauent sem kímélik: a mosógépgyártás 2027 közepéig áll le, ami további 440 munkahely megszűnését jelenti.

Fotó: Shutterstock

Kapcsolódó tartalmak

