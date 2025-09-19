Keresés

Külföld

1 millióan tüntettek Franciaországban a tervezett költségvetési megszorítások ellen + videó

2025. szeptember 19., péntek 15:00 | HírTV

A demonstrációkat és az országos sztrájkot azért szervezték, hogy így tiltakozzanak a kormány 44 milliárd eurós megszorítási csomagja ellen.

  • 1 millióan tüntettek Franciaországban a tervezett költségvetési megszorítások ellen + videó

Rendőrroham, könnygáz és káosz a párizsi utcákon. A francia fővárosban 55 ezren tüntettek a belügyminisztérium adatai szerint. A rendőrök azért avatkoztak be, mert a tüntetők között megjelentek a radikálisok, hogy megzavarják a demonstrációkat.

Nem csak Párizsban, hanem Nantes-ban és Lyonban is voltak összecsapások. A rendőrök 134 embert őrizetbe vettek. 26 rendőr és egy újságíró megsérült. A tüntetések idején az ország tanárainak majdnem 20 százaléka sztrájkolt, ezért több tucat iskolában nem volt tanítás. A gyógyszerészek is részt vettek a munkabeszüntetésben, ezért zárva maradt a gyógyszertárak 90 százaléka. Emellett fennakadások voltak a tömegközlekedésben is, mert sztrájkoltak a mozdony- és metróvezetők is. A szakszervezetek szerint sikeres volt az országos tiltakozás.

Brüsszel pénzzel zsarol, Washington nyomást gyakorol: Magyarország a békepárti álláspontját védi

Brüsszel pénzzel zsarol, Washington nyomást gyakorol: Magyarország a békepárti álláspontját védi

 A hírek szerint Brüsszel 550 millió euró uniós forrás felszabadításával igyekszik befolyásolni a magyar kormányt. Eközben Donald Trump, az amerikai elnök és kormánya is nyomást gyakorol a NATO-tagállamokra, hogy hagyjanak fel az orosz energiahordozók vásárlásával. A helyzet bonyolult, de a lényeg világos, a háborúpárti elit minden eszközzel igyekszik rákényszeríteni Magyarországot a háború eszkalációját támogató politikára.

