1 millióan tüntettek Franciaországban a tervezett költségvetési megszorítások ellen + videó

Rendőrroham, könnygáz és káosz a párizsi utcákon. A francia fővárosban 55 ezren tüntettek a belügyminisztérium adatai szerint. A rendőrök azért avatkoztak be, mert a tüntetők között megjelentek a radikálisok, hogy megzavarják a demonstrációkat.

Nem csak Párizsban, hanem Nantes-ban és Lyonban is voltak összecsapások. A rendőrök 134 embert őrizetbe vettek. 26 rendőr és egy újságíró megsérült. A tüntetések idején az ország tanárainak majdnem 20 százaléka sztrájkolt, ezért több tucat iskolában nem volt tanítás. A gyógyszerészek is részt vettek a munkabeszüntetésben, ezért zárva maradt a gyógyszertárak 90 százaléka. Emellett fennakadások voltak a tömegközlekedésben is, mert sztrájkoltak a mozdony- és metróvezetők is. A szakszervezetek szerint sikeres volt az országos tiltakozás.