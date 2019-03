Zamárdi ad otthon a Red Bull Air Race magyar futamának

A MAGYAR KORMÁNY TÖRVÉNYJAVASLATOT NYÚJTOTT BE AZ ORSZÁGGYÛLÉSNEK A RENDEZETLEN BREXIT ESETÉRE. MÁJUS 26-ÁRA TÛZTE KI AZ EURÓPAI PARLAMENT MAGYAR KÉPVISELÕINEK VÁLASZTÁSÁT ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK. KIZÁRATNÁ AZ MSZP-BÕL MESTERHÁZY ATTILÁT EGY VIDÉKI PÁRTTÁRSA, MERT SZERINTE A KORMÁNYPÁRTOKNAK SZIVÁROGTATOTT VIDEÓKAT. MESTERHÁZY ATTILA SZERINT POLITIKAI LESZÁMOLÁS FOLYIK ELLENE, SZEMÉLYES BOSSZÚBÓL. UJHELYI ISTVÁN MSZP-S EP-KÉPVISELÕ: AKI SZERETI A HAZÁJÁT, AZ AZ EURÓPAI UNIÓT TÁMOGATJA ÉS NEM ORBÁN POLITIKÁJÁT. FIDESZ: AKI SZERETI A HAZÁJÁT, AZ NEM MIGRÁNSOKKAL AKARJA BETELEPÍTENI. ERÕS KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR KÉPVISELET KELL AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN - EBBEN ÁLLAPODOTT MEG ORBÁN VIKTOR ÉS AZ RMDSZ ÚJRAVÁLASZTOTT ELNÖKE. ZAMÁRDIBAN RENDEZIK MEG A RED BULL AIR RACE MAGYAR FUTAMÁT KÖZÖLTE A VÁROS POLGÁRMESTERE. SZIJJÁRTÓ PÉTER: 4,2 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁST HAJT VÉGRE SZOLNOKI GYÁRÁBAN AZ F. SEGURA. MEGÁLLAPODOTT A POSTA ÉS A SZAKSZERVEZETEK; ÁTLAGOSAN 10%-OS BÉRFEJLESZTÉS LESZ A POSTÁNÁL. ELKÉSZÜLT MAGYARORSZÁG DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁS KERESKEDELEM-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK SZAKMAI TERVEZETE. AZ OTP 2018-BAN 318,322 MILLIÁRD FORINT ADÓZOTT EREDMÉNYT ÉRT EL. OTP: EURÓPÁBAN IS KIEMELKEDÕEN MAGAS AZ OTP SAJÁTTÕKE-ARÁNYOS MEGTÉRÜLÉSE. AZ EP-VÁLASZTÁSON A FIDESZ-KDNP 13 HELYET SZEREZHET; JOBBIK: 3 MANDÁTUM, MSZP-P: 3 MANDÁTUM, DK: 2 MANDÁTUM EP-MANDÁTUMBECSLÉS. A NÉPPÁRT 184 HELYETT CSAK 181 KÉPVISELÕI SZÉKET SZEREZHET, NEM VÁLTOZOTT A SZOCIÁLDEMOKRATÁK (135) ÉS A LIBERÁLISOK (75) TÁMOGATOTTSÁGA. SZIJJÁRTÓ PÉTER STUTTGARTBAN: EGYRE TÖBB BADEN-WÜRTTEMBERGI CÉG FOLYTAT BERUHÁZÁST MAGYARORSZÁGON. PAKISZTÁN PÉNTEKEN INDIÁNAK ABINANDAN VARTAMAN PILÓTÁT, AKINEK REPÜLÕGÉPÉT A HÉTEN LELÕTTE A PAKISZTÁNI LÉGIERÕ. UKRAJNA 529 MILLIÓ EURÓ, A VILÁGBANK ÁLTAL GARANTÁLT HITELT KAPOTT A DEUTSCHE BANKTÓL. MÁRCIUS 15-RE GLOBÁLIS DEMONSTRÁCIÓT HIRDETTEK A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT TÜNTETÕ DIÁKOK. POLITICO: EGY PORTUGÁL TAGPÁRT IS A FIDESZ KIZÁRÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE AZ EPP-BÕL. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK A NYUGALOM HELYREÁLLÍTÁSÁT KÉRTE A KORMÁNYA ELLEN TÖBB MINT HÁROM NAPJA TILTAKOZÓ SÁRGAMELLÉNYES TÜNTETÕKTÕL. JAY INSLEE, WASHINGTON ÁLLAM DEMOKRATA KORMÁNYZÓJA BEJELENTETTE INDULÁSÁT AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON. WASHINGTON ÚJABB SZANKCIÓKAT VETETT KI VENEZUELÁRA ÉS TOVÁBBI LÉPÉSEKET HELYEZETT KILÁTÁSBA. MADURO MOSZKVÁBA KÖLTÖZTETI ÁT AZ ÁLLAMI OLAJTÁRSASÁG EURÓPAI KÉPVISELETÉT. UNICEF: EGY SZÍRIAI MENEKÜLTTÁBORBAN AZ IDÉN 12 GYEREK HALT MEG A ROSSZ KÖRÜLMÉNYEK MIATT. UNHCR: TÖBB TÍZEZEREZER NIGÉRIAI MENEKÜLT TÉRT VISSZA KAMERUNBÓL RANN VÁROSÁBA. A NIGÉRIAI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TÖBB ALKALMAZOTTJÁT MEGÖLTÉK, ELRABOLTÁK, ILLETVE MEGERÕSZAKOLTÁK A FEBRUÁR 23-AI VÁLASZTÁS IDEJÉN. ELÁSOTT NÕI HOLTTESTET TALÁLTAK EGY HÁZ KERTJÉBEN ÖREGLAKON PÉNTEKEN, A RENDÕRSÉG BÜNTETÕELJÁRÁS KERETÉBEN VIZSGÁLJA AZ ESET KÖRÜLMÉNYEIT. 200 MÉTERRE ÁLLT MEG EGYMÁSSAL SZEMBEN KÉT SZEMÉLYVONAT A MISKOLCI REPÜLÕTÉRNÉL, A VÁLTÓKEZELÕ IDÕBEN MEGÁLLÍTOTTA A VONATOT. ÖT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK MÁSODFOKON, NEM JOGERÕSEN KOCSIS ISTVÁNT AZ MVM-PERBEN. KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT EGY MOTOROS VESZPRÉMBEN, A MOTOROS ÉLETÉT VESZTETTE. JÚNIUS 6-ÁN KEZDI A 71 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ 2015-ÖS EMBERCSEMPÉSZÉSI ÜGY MÁSODFOKÚ TÁRGYALÁSÁT A SZEGEDI ÍTÉLÕTÁBLA. NÉBIH: MÁR 12 MEGYÉBEN VAN TÛZGYÚJTÁSI TILALOM. KÁBÍTÓSZER-KERESKEDÕT FOGTAK EL A RENDÕRÖK, A DUNAKESZI FÉRFI LAKÁSÁN 43 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ DROGOT IS LEFOGLALTAK POLICE.HU. MEGSZÜNTETTE A NYOMOZÁSÁT A PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG A VOLT VÁLOGATOTT VÍZILABDÁSOKAT NEMI ERÕSZAKKAL VÁDOLÓ KISLÁNY ÜGYÉBEN.