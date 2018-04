Szavazásra buzdított Bogárdi Szabó István

A Római Birodalom bukásának korával vont párhuzamot ünnepi igehirdetésében Bogárdi Szabó István. A református püspök Szent Ágoston egyik művét idézve azt mondta: ma is üldözik a keresztényeket szerte a világon, ahogy a birodalom bukása idején is. A püspök felhívta a hívek figyelmét a jövő vasárnapi országgyűlési választásra is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Hirdetem, kedves testvérek, hogy jövő vasárnap országgyűlési választás lesz. E helyről is kérek és buzdítok mindenkit: vegyen részt a választáson, adja le szavazatát, gyakorolja a szabadságjogait, hogy szabad ország maradhassunk a következőkben is – fogalmazott Bogárdi Szabó István.

„A húsvét Isten meglepetése a világnak”

Ezt Fabiny Tamás hangsúlyozta a budavári evangélikus templomban tartott istentiszteleten. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke szerint az ünnep fő üzenete, hogy az örömhír, az evangélium minden emberhez minél gyorsabban el kell hogy jusson.

– A feltámadott Jézus úton van a világ felé. Ez igazi húsvéti meglepetés ez olyan mint az ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. Most vasárnap imádkozunk ahogy hétfőn is mindenkit hívunk imádkozni, de kedden, meg szerdán már dolgozzunk is az ora et labora értelmében a Gallileai munkánkat kezdjük el végezni a hittérítő, a hittérítő, tanító, a másik embert megszólító felelős nagykorú keresztényként a mandátumunkkal járó feladatunkat töltsük be – fogalmazott Fabiny Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke.