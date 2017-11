Nyomást gyakorolnak Schulzra, hogy tárgyaljon Merkellel

Egyre nagyobb a nyomás párton belül Martin Schulzon, hogy tárgyaljon az újabb nagykoalícióról Angela Merkellel. A Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) vezetője már többször is jelezte: nem hajlandó ismét a konzervatívokkal kormányozni, de közben a szociáldemokrata politikusok egymás után nyilatkoznak arról, hogy érdemes lenne egyeztetni Merkelékkel. Martin Schulz Frank-Walter Steinmeier német államfővel egyeztet az esetleges koalíciós tárgyalásokról.

A Németország Szociáldemokrata Pártja a második világháború óta nem kapott ilyen kevés szavazatot, a választók alig több mint húsz százaléka voksolt rájuk a szeptemberi választáson. „Ez nehéz és keserű nap a német szociáldemokratáknak. Nem akarok mellébeszélni. Nem értük el a célunkat, elveszítettük a parlamenti választást. Nem örülünk az eredménynek, de meg fogjuk védeni az elveinket és az értékeinket, és harcolni fogunk értük” – mondta akkor Martin Schulz, a párt vezetője.

Az addig az Angela Merkel vezette konzervatívokkal nagykoalícióban kormányzó párt azt a tanulságot szűrte le az eredményből, hogy a választóik azt akarják, ellenzékben politizáljanak.

A koalíciós tárgyalások ennek megfelelően nélkülük kezdődtek meg – majd omlottak össze nyolc héttel később. Frank-Walter Steinmeier államfő, aki maga is az SPD tagja, ezután az összes német pártot arra szólította fel, hogy tegyenek erőfeszítéseket a kormányalakításra.

Martin Schulz még ekkor is kizárta, hogy újra Merkelékkel kormányozzanak. „A szeptemberi választási eredmények alapján nem vagyunk készek arra, hogy egy nagykoalícióban részt vegyünk” – mondta.

A szociáldemokrata párton belül azonban egyre jobban erősödnek azok a hangok, amelyek szerint érdemes lenne tárgyalóasztalhoz ülni Angela Merkellel. Már a frakcióvezető-helyettes is lehetségesnek tart egy újabb nagykoalíciót, és mások szerint is érdemes lenne legalább átgondolni ezt az opciót.

„Sok minden történt az elmúlt nyolc hétben. Szerintem a választók most mindenekelőtt stabil kormányt akarnak. Merkel koalíciós próbálkozásai rosszul voltak előkészítve, rossz volt a tartalmuk és a tárgyalások légköre is, kudarcra voltak ítélve. Most pedig a szociáldemokratáknak újra kell értékelniük magukat. Én ezt magammal kapcsolatban már megtettem, és szerintem az a minimum, hogy leülünk tárgyalni Merkelékkel” – mondta egy szociáldemokrata képviselő, Bernd Westphal.

Ha mégsem sikerülne kormányt alakítani, és végül előre hozott választásra kerülne a sor, az az SPD-nek sem lenne jó hír: a felmérések szerint most még kevesebben, tizenkilenc százaléknyian szavaznának rájuk.