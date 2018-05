Megküldték elvárásaikat Kásler miniszternek az orvosok

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) 6 pontban foglalta össze elvárásait az egészségügyi kormányzat felé. A szervezet által szükségesnek vélt lépéseket írott formában juttatták el Kásler Miklós emberi erőforrás miniszternek és Rétvári Bence, Emmi államtitkárnak.

Az orvosok a hálapénz kivezetését és szankcionálását, az egészségügyi intézmények tényleges konszolidációját, a magán és állami egészségügy szétválasztását sürgetik. Ezenkívül az alaptörvénybe foglalnák azt, hogy az ország egészségügyi ráfordításai minden évben érjék el a GDP 6,5 százalékát.

„Éppen most is lehet hallani a médiában, hogy bizonyos okokból meg fogják nyitni az alaptörvényt. Tehát most megvan rá a reális lehetőség, hogy ezt a nagyon fontos ügyet valóban az alaptörvényben rögzítsék, és azt gondoljuk, hogyha például az államadósságnak is ott helye van és annak a mértékének, akkor ugyanilyen elv alapján, ha az egészségügyi ráfordítások minimális szükséges volta is alkotmányos védelmet élvezhet” – közölte Éger István, a MOK elnöke.