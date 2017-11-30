ÉLŐ: Lázár János sajtótájékoztatója

LÁZÁR: 60-70 MILLIÁRD FORINT BÍRSÁG FENYEGETI MAGYARORSZÁGOT A 4-ES METRÓ MSZP-HEZ ÉS SZDSZ-HEZ KÖTHETÕ SZABÁLYTALANSÁGAI MIATT.
JANUÁRTÓL SZIGORÚBBAN BÜNTETIK A GYERMEKEK ELLENI SZEXUÁLIS ERÕSZAKOT JOGI FÓRUM.HU.
EDDIG KB. 20 EZER ALÁÍRÁS GYÛLT ÖSSZE A MOMENTUM NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ, AMELY VISSZAVONNÁ A CIVIL TÖRVÉNYT.
A MOMENTUM SZÓVIVÕJE HAJNAL MIKLÓS SZERINT SZÜKSÉG VAN ERRE, MERT A KORMÁNY ABNORMÁLIS MÓDON VISELKEDIK A CIVIL TÁRSADALOMMAL.
TROLLAKCIÓ: KAMU BÍRÓI ÁLLÁSHIRDETÉSSEL HEKKELTE MEG AZ EGYÜTT, A KORMÁNYPÁRTI LOKÁL CÍMÛ LAPOT.
TUZSON BENCE: BRÜSSZEL FOLYAMATOSAN ERÕLTETI A SOROS-TERV VÉGREHAJTÁSÁT, AMI ELLEN A MAGYAR KORMÁNYNAK FEL KELL LÉPNI.
FIDESZ: BRÜSSZEL A LEGMAGASABB SZINTEN ÁLL KI A SOROS-TERV MELLETT.
LÁZÁR JÁNOS: SOROS SZERVEZETEI BEVÁNDORLÁSPÁRTIVÁ AKARJÁK TENNI AZ ORSZÁGOT.
A KORMÁNY ÚGY DÖNTÖTT, MEGVESZI A BÁLNA ÉPÜLETÉT A FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZATTÓL A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉGNEK - KÖZÖLTE LÁZÁR JÁNOS.
KELEMEN HUNOR, AZ RMDSZ ELNÖKE: GYURCSÁNY FERENC LEPLEZETLENÜL GYÛLÖL MINKET.
A JOBBIK ÚJRA BENYÚJTJA A PARLAMENTNEK AZOKAT A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELKÉPZELÉSEIT, AMELYEKET A FIDESZ ÉS A KDNP KÉPVISELÕI LESZAVAZTAK.
A DK AZT ÍGÉRI, HOGY KORMÁNYRA KERÜLVE EMELNI FOGJA A GYÓGYSZERTÁMOGATÁSOKAT.
A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ELLENÕRZÖTT MUNKAVÁLLALÓK 71 SZÁZALÉKÁNÁL TÁRT FEL MUNKAÜGYI JOGSÉRTÉSEKET.
LMP: CSÖKKENTENI KELL A LISZT FERENC-REPÜLÕTÉR ZAJ- ÉS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSÉT.
A HATÓSÁGOK BLOKKOLTÁK A SZABAD TIBETÉRT TÜNTETÕ FÉRFI, HENDREY TIBOR ÉS ITT ÉLÕ TIBETI BARÁTAINAK A MOBILTELEFONJÁT.
AZ ÉSZT EU-ELNÖKSÉG JAVASLATA ÉRTELMÉBEN NEM LENNE KÖTELEZÕ KVÓTARENDSZER.
HIVATALOSAN IS JÓVÁHAGYTA AZ EURÓPAI UNIÓ JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAIT TÖMÖRÍTÕ TANÁCS.
LONDONI SAJTÓJELENTÉSEK SZERINT SIKERÜLT ELVI MEGÁLLAPODÁSRA JUTNI A FELEKNEK A BRITEK PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEIRÕL.
45-55 MRD EURÓS BREXIT-SZÁMLÁRÓL SZÓLNAK A LEGFRISSEBB HÍREK, AMI JÓVAL TÖBB A BRIT RÉSZRÕL ELÕSZÖR KOMMUNIKÁLT 20 MRD-NÁL.
HORVÁT ÁLLAMFÕ: A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK NEM A HORVÁT NÉP FELETT ÍTÉLKEZETT. HORVÁTORSZÁG A LEGTÖBBET TETTE BOSZNIA-HERCEGOVINA FÜGGETLENSÉGÉÉRT.
TÖBB TÍZEZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAMELLÁTÁS NÉLKÜL SZLOVÁKIÁBAN AZ ERÕS HAVAZÁS MIATT, FENNAKADÁSOK VOLTAK A KÖZLEKEDÉSBEN IS.
EGY FALI TELEFONCSATLAKOZÓ MÖGÉ REJTETT, LEHALLGATÓKÉSZÜLÉKET TALÁLT BUKARESTI BÉRELT LAKÁSÁBAN A ROMÁN BELÜGYMINISZTER.
NÉMET BELÜGYMINISZTER: TOVÁBBRA IS NAGY A TERRORVESZÉLY NÉMETORSZÁGBAN.
IZRAELI TELEPESEKET DOBÁLTAK MEG KÕVEL CISZJORDÁNIÁBAN, MIRE EGYIKÜK VÁLASZUL TÜZET NYITOTT, ÉS AGYONLÕTT EGY PALESZTIN TÁMADÓT.
THERESA MAY: A HUMANITÁRIUS KATASZTRÓFA ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ENYHÍTENI KELL A JEMENT SÚJTÓ SZAÚDI BLOKÁDON.
ISMÉT FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY TIBETI BUDDHISTA SZERZETES, TILTAKOZVA AZ ELLEN, HOGY HAZÁJA NAGY RÉSZÉT KÍNA MEGSZÁLLVA TARTJA.
ARGENTÍNÁBAN 29 EMBERT ÍTÉLTEK ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE A 40 ÉVVEL EZELÕTTI KATONAI DIKTATÚRA IDEJÉN ELKÖVETETT TETTEIK MIATT.
KORMÁNYELLENES TÜNTETÕK CSAPTAK ÖSSZE RENDÕRÖKKEL A FÜLÖP-SZIGETEKI FÕVÁROSBAN, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK.
A TÖRÖK LÉGIERÕ 66 TAGJA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT A TAVALY NYÁRI PUCCSKÍSÉRLETBEN VALÓ RÉSZVÉTELÜK MIATT.
FERENC PÁPA HATÁROZOTT LÉPÉSEKET VÁR A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉGTÕL A ROHINGJÁKÉRT.
3100 FOGYASZTÓ MARADT ÁRAM NÉLKÜL NÓGRÁD MEGYÉBEN, MERT A HAVAZÁS MIATT LETÖRT FAÁGAK VEZETÉKSZAKADÁSOKAT OKOZTAK.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT GÉPKOCSI A 22-ES FÕÚT BALASSAGYARMAT ÉS IPOLYSZÖG KÖZÖTTI SZAKSZÁN, 2 EMBER MEGSÉRÜLT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT NÉGY AUTÓ AZ M1-ES AUTÓPÁLYA HEGYESHALOM FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, MOSONSZENTMIKLÓS TÉRSÉGÉBEN.
ÁROKBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, GÖDÖLLÕNÉL, A BABATI PIHENÕ KÖZELÉBEN, A NYÍREGYHÁZA FELÉ VEZETÕ OLDALON.
EGY MENETREND SZERINT KÖZLEKEDÕ BUSZ ÉS EGY TEHERGÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT ALSÓNEMESAPÁTIBAN.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY MENETREND SZERINT KÖZLEKEDÕ BUSZ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A SOPRON ÉS FERTÕBOZ KÖZÖTTI ÚTON.