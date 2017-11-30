2017. november 30.,
csütörtök, András, Andor napja

ÉLŐ: Lázár János sajtótájékoztatója

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2017. november 30., csütörtök 13:20, frissítve: csütörtök 15:05

Megkezdődött a Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányinfója, kövesse élőben a Hír TV-n.

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