Bohár Dániel

Washingtonban fogadta a magyar kormányfőt az Egyesült Államok elnöke. Orbán Viktor és Donald Trump biztonságpolitikai, energetikai és kereskedelmi kérdésekről tárgyalt. Az amerikai elnök elmondta, hogy a két ország kapcsolatai nagyon jók. A Donald Trump amerikai elnökkel tartott találkozón számos fontos területen megerősítették a szövetségesi kapcsolatokat - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban. Orbán Viktor miniszterelnök remek munkát végez Magyarország biztonságának megőrzésében - jelentette ki Donald Trump a washingtoni Fehér Házban. Orbán Viktor közölte: nagyra értékeli, hogy az Egyesült Államokkal együtt küzdhet az illegális bevándorlás és a terrorizmus ellen, valamint a keresztény közösségek védelme érdekében. Donand Trump a demokrácia magyarországi helyzetével kapcsolatban elmondta: sokan tisztelik Orbán Viktort, és jól tette, amit a bevándorlással kapcsolatban tett, Európának azért van sok problémája, mert másként cselekedtek, mint Orbán Viktor. Erős, célratörő vezetőnek nevezte az amerikai elnököt Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök közölte, Donald Trump felkészült volt és Magyarországról is mindent tudott, amit tudni kellett, és az volt a célja, hogy jó együttműködés jöjjön létre a két ország között. A magyar és az amerikai elnök találkozója azt jelzi, hogy Orbán Viktor meghatározó vezető az Európai Unióban - mondta Halkó Petra, a Századvég nemzetközi elemzője az M1-en. Kézzelfogható eszközökkel, helyben segít Magyarország a szegényebb országokon, hogy az emberek helyben boldoguljanak - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Egy nép és egy civilizáció identitása leginkább a kultúrában tükröződik és összpontosul - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ épületének átadásán. Csütörtökön lejár az EP-választással kapcsolatos megfigyelők bejelentésének határideje; három nappal a határidő lejárta előtt mindössze 37 megfigyelőt vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság. Egyelőre nagyon kevés delegáltat jelentettek be a szavazatszámláló bizottságokba az EP-választáson listát állító pártok - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az M1-en. A gyermekvédelem ügye nem tűr kompromisszumokat - hangsúlyozta Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár Kalocsán, egy gyermekvédelmi fórumon. Szemlélet- és technológiaváltás nélkül ökológiai katasztrófa és társadalmi összeomlás vár ránk - jelentette ki Áder János köztársasági elnök diákoknak tartott interaktív előadásán Makón. Az ipari termelés márciusban 8,0 százalékkal, az első negyedévben 6,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A visegrádi országokkal és Romániával összevetve 2014 óta Magyarországon bővült a legnagyobb ütemben, 30 százalékkal az ipar teljesítménye - mondta György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Fehéredik a magyar gazdaság – írja a Világgazdaság. Az eltitkolt jövedelem már Magyarországon is csak annyit tesz ki, mint egy átlagos uniós országban. Az ÁFA-csalások kiszűrésével tavaly mintegy 400 milliárdos többletbevétele lett az államnak. A magyar gazdaság nemzetközi megítélés szerint is stabil és „ütésálló”, ennek eléréséhez mélyreható strukturális átalakításokat kellett végrehajtani - mondta Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélynek még egy hetük van május 20-ig, hogy kiegészítsék a NAV által elkészített bevallási tervezetet, vagy maguk töltsék ki és küldjék be a 18SZJA nyomtatványt - hívta fel a figyelmet a NAV. Megostromolták a miniszterelnöki hivatal épületét a szocialista kormányfő lemondását követelő tüntetők Albániában. Edi Ramát maffiakapcsolatokkal és korrupcióval vádolja a jobbközép ellenzéki párt. A szíriai kormányerőknek az északnyugati Idlíb tartomány demilitarizált övezetébe történő benyomulásáról egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök. Oroszországnak mindenki más előtt kell rendelkeznie a hiperszonikus fegyverek elleni védelemmel - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a haderő és a hadiipar fejlesztéséről Szocsiban megtartott tanácskozáson. A Fehér Ház áttekinti azokat a katonai terveket, amelyek alapján akár 120 ezer katonát vezényelhetnének a Közel-Keletre, ha Irán megtámadná az amerikai erőket, vagy felgyorsítaná atomfegyver-fejlesztését - számolt be a New York Times. Hatan vesztették életüket és több tucatnyian megsebesültek a szudáni fővárosban, amikor katonák megpróbáltak feloszlatni egy ülősztrájkot a hadsereg főparancsnoksága előtt - közölte a Szudáni Orvosok Bizottsága. A múlt héten elkobzott észak-koreai teherszállító hajó azonnali visszaadását követelte a phenjani külügyminisztérium az Amerikai Egyesült Államoktól. Egy tartomány kivételével feloldották az előző nap kirobbant muszlimellenes lázadások miatt bevezetett kijárási tilalmat Srí Lankán - közölték helyi tisztviselők. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA jövő évi költségvetésének megemelését kérte a kongresszustól Donald Trump elnök annak érdekében, hogy az Egyesült Államok mihamarabb újra embert tudjon küldeni a Holdra. Gyújtogatás okozta a hétvégi mecsettüzet az Egyesült Államokban, Connecticut állam New Haven városában - erre jutottak a tűzoltóság szakértői. Árokba hajtott és felborult egy veszélyes anyagot szállító kamion az M35-ös autópályán Debrecen közelében, a város felé vezető oldalon, ezért az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Tíz évre ítélte a Miskolci Törvényszék azt a férfit, aki megverte, majd megfojtotta apját a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyékládházán. Az ítélet nem jogerős. Bizonyítottság hiányában jogerősen felmentett a Tatabányai Törvényszék egy tatai nőt, aki a vád szerint apját kérte meg, hogy fojtsa meg gyermekét - közölte a törvényszék. Még tart a viharban leszakadt felsővezeték helyreállítása Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között, ezért pótlóbuszok járnak a két település között – közölte a Mávinform. Elhárult a hiba, ezért ismét zavartalanul működik a Röszke Közúti Határátkelő. Szerdán megindul a vasúti és a közúti forgalom a kiskörei Tisza-hídon, Magyarország egyetlen vegyes használatú átkelőjén - tudatta a MÁV Zrt. A szlovák válogatott 6:5-re kapott ki a kanadai együttestől a szlovákiai jégkorong-világbajnokság A csoportjában, Kassán.