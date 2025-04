Zsigó Róbert államtitkár szerint érezhetően csökken az alapvető élelmiszerek ára az árrésstop hatására + videó

Szijjártó Péter: egy bátor és szuverén döntéssel új kőolajvezeték épül Magyarország és Szerbia között

Egy újabb bátor és szuverén döntés eredményeként új kőolajvezeték épülhet Magyarország és Szerbia között, a megvalósíthatósági tanulmány már el is készült, így a beruházás 2028-ra le is zárulhat, ezáltal a két ország nem szorul majd rá másokra a két fő energiahordozó tranzitja terén - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Belgrádban.