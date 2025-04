Zöld-Nagy Viktória: Az emelkedő munkavállalói létszám mellett kell megőrizni a munkabiztonsági körülményeket

Megosztás itt:

Az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztály EU-OSHA Nemzeti Fókuszpontja által szervezett, a körforgásos gazdaság munkavédelmi aspektusai című konferencián a munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkár a munkavédelmet érintő kihívások közé sorolta még a zöld és a digitális átállást, utóbbinál a robotika és a mesterséges intelligencia kérdéskörét említette.

Közölte, hogy a munkavállalókat, a munkáltatókat és a munkavédelmi szakembereket a kormány a Nemzeti Munkavédelmi Politikai megalkotásával tudja segíteni. Ez a 2024-2027-es időszakra szóló dokumentum igazodik az EU munkavédelmi stratégiájához.

Hozzátette, hogy a közeljövőben várható két nagyobb uniós program megjelentetése, ezek a munkavédelem szintjének emelését és a munkabiztonsági körülmények javítását célozzák. Az egyik programból közvetlenül fognak támogatást nyújtani a kkv-knak olyan eszközök beszerzésére, amelyekkel a jogszabályi kötelezettségen túl tudják a vállalkozásoknál a munkavédelmet szolgálni.

Kitért a munkavédelmi szakemberek tavaly létrehozott önkéntes adatbázisára, ezzel együtt jelezte, fontos, hogy a szakemberek minél jobb minőségben tudják a feladataikat ellátni, ezért idén ingyenes képzés indult számukra. A képzést első alkalommal Budapesten tartották, de az év során minden vármegyében lesz egy-egy olyan nap, amikor a munkavédelmi szakemberek képzését a kormányhivatali kollégák fogják ellátni.

Zöld-Nagy Viktória arra is felhívta a figyelmet, hogy idén a munkabalesetek száma összességében csökkent, ezen belül a három napon túl gyógyuló vagy a csonkolásos balesetek száma is csökkenést mutat, míg a halálos munkabalesetek száma emelkedett.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy április 28-án Magyarországon is megemlékeznek a munkabalesetekben elhunytak és megrokkantak világnapjára. Ehhez kapcsolódóan arra kérte a konferencia résztvevőit, munkavállalókat, munkáltatókat és a munkabiztonsági szakembereket, hogy "ezen a napon is és az összes többi napon is azt szem előtt tartva végezzék a munkájukat, hogy Magyarországon a lehető legkevesebb munkabaleset és különösen halálos munkabaleset történjen"

Nesztinger Péter, az NGM munkavédelmi irányítási főosztály vezetője elmondta, a 2025 január elejéig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján tavaly az országban 20 240 három munkanapon túl gyógyuló és 161 súlyos munkabaleset történt, amelyből 75 halálos munkabaleset volt.

A 75 halálos munkabaleset elemzésénél rámutatott, hogy a balesetek legfőbb okai között szerepel például a magasból történő leesés, az áramütés és a szakmai ismeretek hiánya is. Az ágazatok szerinti bontásból pedig kiderült, hogy a legtöbb halálos munkabaleset az építőipar, szállítás, raktározás, posta, távközlés, valamint a feldolgozóipar és a mezőgazdaság területén történt.

A főosztályvezető elmondta, hogy 2024-ben 417 munkavédelmi és 115 közigazgatási bírságot szabtak ki, összesen több mint 533 millió, illetve több mint 9,6 millió forint értékben.

A konferencián gyertyagyújtással és egy perces néma felállással tisztelegtek a munkabalesetben elhunytak, illetve megrokkantak előtt.

Forrás: MTI

Fotó: MTI