Zavarok és árrobbanás az európai energiapiacon

A vörös-zöld német koalíció kitart, nem tervez változást, így az utolsó két atomerőművet is bezárják idén, ami - szakértők szerint - az ellátás biztonságát veszélyezteti. Gond van az árakkal is. A nyugat-európai országokban többszörösét fizetik a háztartások a magyar gáz árának. Ha a vezetékes orosz gázt amerikai cseppfolyósított gázra cserélnék, az a jelenlegi árakat is megduplázhatja. Európai körkép következik nyugat-európai tudósítóink segítségével.