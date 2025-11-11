Vörös riasztás Csongrád-Csanádban: a legveszélyesebb madárinfluenza-törzs csapott le + videó

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) megerősítette a magyar baromfiágazat egyik legnagyobb félelmét: a madárinfluenza legveszélyesebb, magas patogenitású H5N1 altípusa ütötte fel a fejét egy Csongrád-Csanád vármegyei gazdaságban.
A szentesi telepen több mint 40 ezer hízópulykát tartottak. A betegség gyanúja azután merült fel, hogy az állatok között fokozott elhullás és – ami a vírus agresszivitását mutatja – idegrendszeri tünetek jelentkeztek.
A hatóságok azonnal cselekedtek: az állomány felszámolása megkezdődött, és a gazdaság körül 3 kilométeres védő-, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki a járvány továbbterjedésének megakadályozására.
Ez a hír kíméletlenül rávilágít arra a tényre, amit a józan ész diktál, de sokan hajlamosak elfelejteni: a madárinfluenza állandó fenyegetést jelent. A Nébih hangsúlyozta: a vírus jelen van a vadon élő madarakban.
Ez azt jelenti, hogy a veszély nem egy másik telepről, hanem szó szerint az égből érkezik a vándormadarakkal. A szentesi eset egy tragikus figyelmeztetés: a fertőződés kockázata valós és folyamatos.
A 40 ezer pulyka leölése önmagában is hatalmas gazdasági veszteség az érintett gazdának. A józan ész azonban látja a nagyobb képet: itt nemzetgazdasági érdekek forognak kockán.
Egy nagykiterjedésű járvány:
- Veszélyezteti a magyar exportpiacokat (a partnerországok azonnal lezárhatják határaikat a magyar baromfi elől).
- Veszélyezteti a hazai ellátásbiztonságot.
- Áremelkedéshez vezethet.
Éppen ezért a Nébih felhívása a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartására nem bürokratikus szőrszálhasogatás, hanem a nemzeti érdek és az univerzális felelősség parancsa.
Kiemelten fontos, hogy az állattartók minimalizálják a szárnyasok és a vadon élő madarak találkozásának lehetőségét – ez a gyakorlatban a baromfi zártan tartását jelenti.
Konklúzió: A szentesi eset egy figyelmeztető lövés az egész ágazat számára. A H5N1 vírus nem játék. A józan ész és a gazdasági racionalitás azt diktálja, hogy a biobiztonsági fegyelem most fontosabb, mint valaha. A tét a teljes magyar baromfiágazat védelme.
Forrás: MTI