Vörös riasztás Csongrád-Csanádban: a legveszélyesebb madárinfluenza-törzs csapott le + videó

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) megerősítette a magyar baromfiágazat egyik legnagyobb félelmét: a madárinfluenza legveszélyesebb, magas patogenitású H5N1 altípusa ütötte fel a fejét egy Csongrád-Csanád vármegyei gazdaságban.

A szentesi telepen több mint 40 ezer hízópulykát tartottak. A betegség gyanúja azután merült fel, hogy az állatok között fokozott elhullás és – ami a vírus agresszivitását mutatja – idegrendszeri tünetek jelentkeztek.

A hatóságok azonnal cselekedtek: az állomány felszámolása megkezdődött, és a gazdaság körül 3 kilométeres védő-, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki a járvány továbbterjedésének megakadályozására.

Ez a hír kíméletlenül rávilágít arra a tényre, amit a józan ész diktál, de sokan hajlamosak elfelejteni: a madárinfluenza állandó fenyegetést jelent. A Nébih hangsúlyozta: a vírus jelen van a vadon élő madarakban.

Ez azt jelenti, hogy a veszély nem egy másik telepről, hanem szó szerint az égből érkezik a vándormadarakkal. A szentesi eset egy tragikus figyelmeztetés: a fertőződés kockázata valós és folyamatos.

A 40 ezer pulyka leölése önmagában is hatalmas gazdasági veszteség az érintett gazdának. A józan ész azonban látja a nagyobb képet: itt nemzetgazdasági érdekek forognak kockán.

Egy nagykiterjedésű járvány:

Veszélyezteti a magyar exportpiacokat (a partnerországok azonnal lezárhatják határaikat a magyar baromfi elől).

Veszélyezteti a hazai ellátásbiztonságot.

Áremelkedéshez vezethet.

Éppen ezért a Nébih felhívása a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartására nem bürokratikus szőrszálhasogatás, hanem a nemzeti érdek és az univerzális felelősség parancsa.

Kiemelten fontos, hogy az állattartók minimalizálják a szárnyasok és a vadon élő madarak találkozásának lehetőségét – ez a gyakorlatban a baromfi zártan tartását jelenti.

Konklúzió: A szentesi eset egy figyelmeztető lövés az egész ágazat számára. A H5N1 vírus nem játék. A józan ész és a gazdasági racionalitás azt diktálja, hogy a biobiztonsági fegyelem most fontosabb, mint valaha. A tét a teljes magyar baromfiágazat védelme.

Forrás: MTI