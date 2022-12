Vodafone ONE – Mobil és vezetékes szolgáltatások egy csomagban, különleges kedvezményekkel és előnyökkel

Megosztás itt:

A UPC felvásárlása lehetővé tette a Vodafone számára, hogy konvergens szolgáltatóvá váljon. Ahhoz, hogy az ebből származó előnyöket az ügyfelek maximálisan kiélvezhessék az elmúlt évek során a szolgáltató munkatársai kitartóan dolgoztak a háttérben, melynek eredménye többek között a Vodafone ONE is. Az ajánlat talán a Vodafone eddigi legnagyobb kedvezményeket kínáló szolgáltatása, amely már ennek a konvergens szolgáltatói létnek a lehetőségeit használja ki.

A Vodafone ONE bevezetése fontos mérföldköve a Vodafone konvergens szolgáltatóvá válásának. A mobil- és vezetékes szolgáltatások összevonásával az ügyfelek akár 20 vagy 30 százalék havidíj-kedvezményben és egyedi készülékkedvezményekben részesülhetnek, elsőbbséget élvezhetnek az üzletekben történő kiszolgáláskor és a telefonos ügyfélszolgálaton, új szintre emelve ezzel az ügyfélélményt. A különleges kedvezmények közé tartozik az egy számla, a 3GB extra adat, a Vodafone ONE asszisztens, a wifipótló opciók, előfizetések közötti díjmentes hívás és az ügyintézést egyszerűsítő egy online fiók. Ráadásul most ünnepi készülékkedvezménnyel együtt akár 52 500 Ft kedvezmény érhető el minden okostelefonra, tabletre, TV-re, laptopra vagy játékkonzolra. A Vodafone ONE kedvezmények igénybevételéhez az ügyfeleknek legalább egy jogosult otthoni és egy jogosult mobil alapszolgáltatással kell rendelkezniük

Különleges karácsonyi kampányfilm harangozza be a csomagot

A Vodafone ONE kapcsán készített karácsonyi kisfilmben a Piramis zenekar egykori frontembere, Révész Sándor énekli el az utóbbi évtizedek egyik legszebb magyar karácsonyi dalát, az Ajándék című slágert.

„Idén a karácsonyi kampányunk fő üzenete, hogy a karácsonyi vásárlási lázban ne az ajándékok száma, értéke, azok halmozása vezessen minket, hiszen egy ajándék is elég, ha abban benne van minden törődésünk. Ilyen a legújabb csomagunk, a Vodafone ONE is, amelyen sokan, sokat dolgoztunk, ügyfeleink elégedettsége érdekében” – mondta a kampánnyal kapcsolatban Juhász Péter Tibor, a Vodafone Magyarország márkaigazgatója.

A Vodafone ONE különleges törődéssel összeállított ajánlata és a megható karácsonyi kisfilm egyformán üzeni: egy ajándék is elég.