Gazdaság

Visszautasíthatatlan ajánlat – itt a nagy bejelentés a Lukoiltól

2025. október 30., csütörtök 16:40 | MTI

Három nappal azután, hogy az orosz Lukoil bejelentette szándékát, hogy eladja külföldi eszközeit a vele szemben életbe léptetett amerikai szankciók miatt, a vállalat csütörtökön közölte, hogy egy kiváló ajánlatot kapott a Gunvor Grouptól.

Megállapodás esetén a Cipruson bejegyzett nemzetközi olajkereskedő válhat a Lukoil olajfinomítóinak, benzinkút-hálózatainak és termelési létesítményeinek új tulajdonosává világszerte.

A Lukoil 2025. október 22-én került fel az amerikai szankciós listára. Az Egyesült Királyság egy héttel korábban vezetett be szankciókat ellene. Október 27-én a Lukoil bejelentette szándékát, hogy eladja nemzetközi eszközeit, "mivel számos ország korlátozó intézkedéseket vezetett be a vállalattal és leányvállalataival szemben". A Lukoil akkor azt közölte, hogy "megkezdődött a potenciális vevők kérelmeinek elbírálása."

Ezután október 30-án a Lukoil közleményben tudatta, hogy a Gunvortól kapott ajánlat alapján leállították a tárgyalásokat a többi érdeklődővel.

A Gunvor Group többségi tulajdonosa Torbjörn Törnqvist, aki 2014-ben kivásárolta az amerikai és uniós szankciók alatt álló orosz üzletember, Gennagyij Timcsenko részesedését a vállalatban.

Amennyibe létrejön az ügylet, a Gunvor 20 országban, köztük európai uniós országokban, valamint az Egyesült Államokban is benzinkút-hálózathoz jut, finomítókat szerez Romániában és Bulgáriában, illetve részesedést egy holland finomítóban, továbbá termelési eszközöket Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Irakban, az Egyesült Arab Emírségekben, Mexikóban, Ghánában, Egyiptomban, Kamerunban, Nigériában és a Kongói Köztársaságban.

A TASZSZ által idézett szakértők a Lukoil külföldi eszközeinek értékét 10-12 milliárd dollárra teszik.

