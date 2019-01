Világgazdasági Fórum: központban a negyedik ipari forradalom

Az évente megrendezett davosi Világgazdasági Fórumra idén több mint 3 ezer résztvevőt várnak, köztük több állami vezetőt és a nagy világszervezetek első embereit is. A találkozó minden évben egy téma köré épül, idén ez a negyedik ipari forradalom.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A fórum kezdete előtt minden alkalommal megjelentetik a világra legnagyobb veszélyt jelentő kockázati tényezőkről szóló jelentést: ez most a környezeti hatások kockázatai, a kiberbiztonság, valamint a globális összefogás hiánya.

„Azt láthatjuk, hogy a globalizáció több százmillió embert segített ki a szegénységből, viszont vannak olyanok is, akiket hátrahagytunk, és most, a közösségi média korában egyszerűen megengedhetetlen, hogy bárkit is elhanyagoljunk. Egy jóval összetartóbb globális közösséget kell létrehoznunk” – jelentette ki a tanácskozás ötletgazdája, a német közgazdász Klaus Schwab.

A fórumon ez alkalommal a szokásosnál kevesebb politikus vesz részt. Belpolitikai okokból lemondta érkezését az amerikai és a francia elnök, valamint a brit miniszterelnök is. Donald Trump a kormányzati leállás, Emmanuel Macron a sárgamellényesek, Theresa May pedig a brexit miatt marad távol. Ott lesz viszont első hivatalos külföldi útján az ellentmondásos megítélésű brazil államfő, Jair Bolsonaro. Klaus Schwab szerint a sokszínűség fontos szempont az együttműködésben is.

„A populista vezetők is a közösséghez tartoznak, Davos pedig a párbeszéd helyszíne, természetes tehát, hogy mindenkit meghívunk, mindenkit meghallgatunk. Mert mi történt? Egy egypólusú világ helyett többpólusúvá váltunk, de ugyanígy egyfajta elképzelés helyett több is van. A párbeszédre minden eddiginél nagyobb szükség van. Ráadásul davosi szinten, ami azt jelenti, hogy bár nem értünk egyet szükségképpen mindenkivel, de legalább meg kell hallgatnunk egymást” – tette hozzá Schwab.

A résztvevőkre idén is jelentős számú biztonsági személyzet vigyáz, Svájc 5 ezer katonát vezényelt a térségbe.

(Kezdőkép: REUTERS/Arnd Wiegmann)