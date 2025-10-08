Vészesen fogynak a szabad téli szálláshelyek

Megosztás itt:

A korábbi években népszerű, utolsó pillanatban lefoglalt utazási ajánlatok helyét egyre inkább az átgondolt, „first minute” modell veszi át.

„A korai foglalás igazi előnye nem csupán a kedvező árban, hanem a garantált indulásban és a bőséges kínálatban rejlik”

– hívta fel a figyelmet a Vár a világ utazási iroda képviselője.

Nagy Szilvia tapasztalata szerint a reális előfoglalási kedvezmény mértéke körülbelül 20%. „Aki időben dönt, a legszínvonalasabb szállodákból, a legjobb, például tengerre néző szobatípusokból és a legnépszerűbb desztinációkból válogathat. Aki az utolsó pillanatra hagyja a döntést, annak szó szerint az jut, ami maradt” – fogalmazott a szakértő.

Nagy Szilvia szerint a tudatos tervezés minden utazástípusnál előnyös:

„A csoportos körutazásoknál a fél évvel előre történő foglalás mára alapelvárássá vált.

Ezeknél az utaknál - különösen, ha valaki először jár egy adott országban -az is fontos, hogy legyen egy csoportkísérő, aki fogja az illető kezét.”

Aki téli utat tervez, ne várjon tovább!

A külföldi szolgáltatók egyre korábban kérik a végleges utasnévsorokat. Van, ahol már 90 nappal az indulás előtt a teljes költséget ki kell fizetniük az irodáknak.

„A korai foglalások nélkül lehetetlen lenne ezeket a szigorú kötelezettségeket teljesíteni” – hangsúlyozta a szakértő. A törvény lehetőséget ad rá, hogy ha nem jön össze a minimális utaslétszám, a nyaralást az indulás előtt 20 nappal lemondják.

„Ez borzalmasan kellemetlen mindenkinek. A korai jelentkezésekkel pontosan ezt a helyzetet tudjuk elkerülni. A garantált indulás nyugalmat ad az utazónak, és stabilitást az utazásszervezőnek”

– emelte ki Nagy Szilvia.

A tengerparti nyaralásoknál a korai döntés elsősorban a prémium szálláshelyek és a nagyobb családi szobák lefoglalása miatt fontos, hiszen ezek fogynak el a leggyorsabban. „Szeptember végén már a szilveszteri és téli utak foglalása is a véghajrában van, nagyon gyorsan fogynak az igazán exkluzív helyek. Sőt már intenzíven zajlik a tavaszi, egészen márciusig tartó utazások értékesítése is. Egyes szolgáltatóknál már a jövő nyári ajánlatok is elérhetőek”- árulta el a Vár a világ utazási iroda képviselője.

Megerősödött bizalom az utazási irodák iránt

A Covid-járvány utáni piaci tisztulás a megbízható, régóta jól működő irodáknak kedvezett, amelyek iránt megnőtt az utazók bizalma.

„Aki tudatosan tervezi az utazásait, már elfogadta a korai foglalás előnyeit. Jellemzően a törzsutasaink azok, akik akár fél évre előre is bátran foglalnak, mert már ismerik a szolgáltatásaink minőségét. Ők már nem ár- és ajánlatfüggő, úgynevezett mozgó ügyfelek, hanem visszatérő vendégek, akik biztosra mennek” – mondta Nagy Szilvia.

Bár a „last minute” kategória nem tűnt el, de annak szerepe gyökeresen átalakult.

„Elsősorban a nyaralásoknál, a charterjáratokon vagy lekötött szálláshelyeken megmaradt üres helyek feltöltésére szolgál ez a megoldás, a veszteségek minimalizálása érdekében. Körutaknál ritkább, és az utasok is nehezebben fogadják el, ha valaki az utolsó pillanatban olcsóbban jut ugyanahhoz a szolgáltatáshoz” – fogalmazott a szakértő. Hozzátette, hogy az irodák számára a last minute egy eszköz a költséghatékonyságra, de nagy tömegben erre alapozni nem lehet.

„Ez egy hazard játék mind az irodának, mind az utasnak.”

A tudatos tervezés és az utazási irodai háttér tehát nemcsak a kedvezőbb árakról és a nagyobb választékról szól, hanem a kiszámíthatóságról és biztonságról is. A váratlan események, menetrendváltozások, járattörlések esetén az egyéni utazó magára marad a problémájával, míg egy irodán keresztül utazók mögött egy professzionális csapat áll, amely azonnal segít ezek megoldásában.

Fotó forrása: Vár a világ