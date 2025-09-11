Keresés

Gazdaság

Vége a lehúzásnak az autópálya-matricák értékesítésében

2025. szeptember 11., csütörtök 09:33 | Világgazdaság

Rendet vág a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató az autópálya-matricák értékesítési káoszában, amelyben sok esetben nem megbízható szolgáltatások párosultak a lehúzós weboldalak arcátlanul magas kényelmi díjaival. Az autópálya-matricák terén indult változásról az állami társaság elnök-vezérigazgatója, Bartal Tamás nyilatkozott a Világgazdaságnak.

  • Vége a lehúzásnak az autópálya-matricák értékesítésében

Szeptember 1-jétől új rendszerben lehet személyesen és online is autópálya-matricát vásárolni Magyarországon. Akkortól a bolti értékesítés a benzinkutakra és a határátkelőhelyek öt kilométeres körzetében lévő elárusítóhelyekre korlátozódik, a vevőknek már nem kell kényelmi díjat fizetniük, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) viszonteladói azonban jutalékot kapnak. A változás a személyautókat és a 3,5 tonna alatti tehergépkocsikat, buszokat és lakóautókat érinti. Az autópálya-matricák internetes vásárlásának egyre nagyobb része terelődhet a NÚSZ mobiltelefonra optimalizált honlapjára. A részletekbe Bartal Tamás, a társaság elnök-vezérigazgatója avatta be a Világgazdaságot.

Mi volt a fő gond az internetes, esetenként appot is kínáló viszonteladókkal?

Mindenekelőtt azt tapasztaltuk, hogy pofátlanul magas kényelmi díjat számoltak fel. Sajnos a korábbi szabályozás nem szabályozta a kényelmi díjat, így annak felső határt sem szabott. Ezért, némi mérlegelés után drasztikus megoldást választott a kormányzat: egyáltalán nem lesz kényelmi díj. Ennek betartását ellenőrizzük is, sőt egyre szigorúbbak leszünk, mert a tilalmat egyes online értékesítők igyekeznek kikerülni. Például díjat kérnek az alkalmazás használatáért, vagy kitalálnak más díjat.

Jellemzően mekkora kényelmi díjat szedtek az ügynökök?

A nagyságát részben a matrica árának százalékában határozták meg, de az online ügynökök lehúzós típusa döntően valamekkora abszolút összeget kért. Nagyon durva összegeket láttunk a több száz forinttól a több tízezerig.

Volt, hogy egy 60 ezer forintos matricára rátettek egy közel 40 ezer forintos kényelmi díjat. Ez már a lehúzás hardcore szintje.

A legnagyobb tétel, amelyről tudunk, egy D2-es éves, országos autópálya-matricához kapcsolódó 48 770 forint volt. Ezt a gyakorlatot mindenképpen tiltjuk és üldözzük.

Mekkora a NÚSZ-on kívüli eladók piaci részesedése?

Évente körülbelül 15 millió matricát adunk el. Ezen belül folyamatosan nő a saját weboldalunk forgalma, ránk nagyjából a teljes online forgalom 30 százaléka jut. Azt gondolom, hogy mivel a mostani változás miatt szűkült az értékesítők köre, például az említett bódésokkal, továbbá mert sok online kereskedőnek már nem éri meg a forgalmazás az új korlátokkal, tiltásokkal, az ellenőrzéseinkkel, jócskán vissza fog esni a NÚSZ-on kívüli e-matrica-eladás. Reményeim szerint a mienk akár 50 százalékig is nő.

 

A teljes interjú a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: NÚSZ

 Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt a 39-es főúton csütörtök reggel Tállya térségében, ahol egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.
