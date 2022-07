Varga Mihály: Válsághelyzetben is folytatódnak a településeket támogató programok

Megosztás itt:

Varga Mihály hangsúlyozta: a kormány a jelenlegi igen nehéz helyzetben azért dolgozik, hogy kivédje a háború hatásait, megóvja az emberek biztonságát és az elért eredményeket.

Hozzátette: Magyarország kormánya, ahogyan eddig, ezután is partnerként tekint majd a településekre, szívügyének tekintik, hogy Tiszafüreden és a Tisza-tó egészén fejlesztések valósulhassanak meg.

Felidézte, hogy 38 éve nyilvánították várossá Tiszafüredet. A város vezetésének és a parlamenti képviselők munkájának is köszönhetően 2018 és 2022 között csaknem 7 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg Tiszafüreden, megújultak létesítmények, az infrastruktúra és új szolgáltatások jöttek létre. A város, amely a "Tisza-tó fővárosává" vált, elnyerte az Év turisztikai települése címet is - közölte.

Varga Mihály emlékeztetett: Magyarország az elmúlt években kimagasló teljesítményt ért el; tavaly már 7,1 százalékos volt a növekedés, ami az idei első negyedévre 8,2 százalékra gyorsult. A munkában állók száma is rekordot döntött, és a jövedelmek is jó ütemben nőnek. "Nem haladhatunk előre anélkül, hogy biztosítanánk a fejlődés lehetőségét minden térség számára" - mondta, megemlítve, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye is eredményes, az egy főre jutó GDP az elmúlt évtizedben megduplázódott, nőtt a munkában állók száma.

Kitért arra, hogy a pandémia után a háború új helyzetet teremtett: Magyarország több százezer menekültet fogadott be, számolni kell az energiaválság következményeivel, a háborús inflációval és az Európában kibontakozó gazdasági válsággal. Megismételte, Magyarország a béke pártján áll, a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy az ország ellátása biztonságban legyen. Hozzátette: Magyarország földgázellátása jelenleg sincs veszélyben, és a kormány elkötelezett a biztonság megtartására.

Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere (Fidesz-KDNP) azt mondta: azért dolgoznak, hogy az 1984-ben várossá nyilvánított Tiszafüred a huszonegyedik században is méltó legyen városi rangjához, élhető városa legyen a Tisza-tónak. Az elmúlt években elért eredményekre joggal lehetnek büszkék - mondta és felsorolta a megvalósult fejlesztéseket.

Beszélt arról is, hogy 2018 és 2022 között csaknem 7 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett a városba, de emellett csaknem 2 milliárd forint értékben nyújtottak be új pályázatokat további fejlesztésekre, amelyből sok már zöld jelzést kapott. Ennek köszönhetően folytatják majd többek között a belváros felújítását, a középületek energetikai korszerűsítését, az óvoda és a bölcsőde, illetve az egészségügyi rendelő további fejlesztését.

A rendezvény végén Város Napi díjakat adtak át.

Az eseményen jelen volt többek mellett F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke is.

A július 7. és 10. között zajló Tiszafüredi Halasnapok díszvendége Debrecen. A helyiek városkártyával ingyenesen látogathatják a rendezvény valamennyi helyszínét.

A Tiszafüredi Halasnapok története több mint négy évtizedre nyúlik vissza. Az első halas "népünnepélyt" 1978-ban rendezték meg azzal a céllal, hogy Tiszafüredet és a környező településeket összefogásra sarkallja.

MTI