Varga Mihály szerint kiemelkedő a béremelkedés

Kiemelkedő a keresetek első hét havi emelkedése, több mint 12 százalékos – jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály arról is beszámolt, hogy júliusban 12,8 százalékkal volt magasabb a bruttó átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. Hozzátette: tavaly és 2018-ban is emelkedett a minimálbér összege és csökkent a közfoglalkoztatottak száma is.

„Nyilván a gazdasági növekedés önmagában is húzza a bérek növekedését is. Jól látható, hogy az alacsony munkanélküliség miatt a jól képzett munkaerő megfizetése többe kerül a vállalkozásoknak, másrészt pedig mivel több ember tud kedvező körülmények között elhelyezkedni, ezért ez automatikusan tovább húzza a bérek növekedését” – mondta a pénzügyminiszter.