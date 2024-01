Varga Mihály: stabil a költségvetés + videó

Megosztás itt:

2024 a gazdasági növekedés erősítésének éve, a költségvetés továbbra is stabil – jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta: a kormány legfontosabb célja a hiány és az államadósság további csökkentése. Hozzátette: jó pályán vannak. A tárcavezető újságírói kérdésre elmondta, hogy nincs olyan szándéka a magyar kormánynak, hogy az egyensúlyi mutatókat elrontsa. Varga Mihály hangsúlyozta: a költségvetés külső segítség nélkül is állta a sarat, ellenben 2010 előtti időszakkal.

A téma kapcsán a Híradóban kapcsoltuk Sebestyén Gézát, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetőjét.