Varga Mihály: Nagyon fontos a hazai kis-és nagyvállalkozások szerepe

A győri közgyűlés alakuló ülése után, péntek 16 órai határidővel lemond polgármesteri tisztségéről Borkai Zsolt, Győr polgármestere. Megtették az első lépést, hogy létrejöjjön egy konstruktív, partneri viszony a kormány és a főváros között - jelentette ki a Karácsony Gergely főpolgármester a kormányülés után és hozzátette: a közös cél az, hogy Budapest fejlődjön. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az ülést követően elmondta: azokon a csatornákon, ahol korábban Tarlós Istvánnal is együttműködtek, Karácsony Gergellyel is együtt fognak működni. Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy a stadionok ügyében a főpolgármester egyértelművé tette, hogy a Bozsik-stadiont és a kézilabdastadiont támogatja, az atlétikai stadion ügyében viszont a következő, november végi fővárosi közgyűlésen foglal állást. Azzal, hogy Karácsony Gergely háromról ötre emelte a helyettesei számát, megnövelte fizetésüket és illetményeiket is maximalizálta, a teljes önkormányzati ciklusra máris 200 millió forint többlettel terhelte meg a fővárosi költségvetést - írta az Origo. Felfüggesztik a Szent István-szobor elhelyezési munkálatait a XIII. kerületi Szent István parkban - döntött a Fővárosi Közgyűlés. Gyurcsány és Demszky embereit tette pozícióba Karácsony Gergely. Draskovics Tibor, a Gyurcsány kormány egykori minisztere és Atkári János, Demszky Gábor volt helyettese is feladatot kapott az új városvezetésben. Megmozdult a közéleti panoptikum - így kommentálta Dömötör Csaba azt, hogy megválasztották a fővárosi cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjait, amelyekben több, 2010 előtti hivatalban lévő baloldali vezető politikus kapott helyet. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában közölte: miközben Karácsony Gergely a kampányban megújulást hirdetett, városvezetőként a múlt embereivel akarja irányítani Budapestet. A 2010 előtti Gyurcsány-Demszky korszakot idéző világ látszik kibontakozni Budapesten az október 13-i választások óta - mondta Nacsa Lőrinc országgyűlési felszólalásában. A KDNP-s országgyűlési képviselő kiemelte: az ellenzék megemelte a saját fizetését, illetve a tisztségviselők számát. Továbbra is érvényben vannak azok a lehetőségek a főváros számára, amelyekről Tarlós István megegyezett a kormánnyal - közölte a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Orbán Balázs szerint Budapest fejlődése nem egy politikai, hanem egy közös ügy, amellyel a városvezetés és a kormány tartozik az állampolgároknak. Parkolási csalásért elítélt cégvezetőtől venné a parkolóautomatákat Horváth Csaba - értesült a 444.hu. A portál információi szerint Zugló új szocialista polgármestere Kupper Andrással szerződne, aki nyolcvanezer rendbeli csalás miatt már bíróság elé állt. Maradhat a vagyonkezelő élén a „Mr. 40 százaléknak” nevezett Kránitz Krisztián - mondta Kispest polgármestere a Hír TV-nek, és a korrupciós ügyekről beszélő Lackner Csaba is beülhet bármilyen bizottságba. Az antikorrupciós munkát ígérő Gajda Péter továbbra is úgy látja: nem kell lépéseket tennie a botrányos ügyekben, annak ellenére sem, hogy a Hír TV által bemutatott felvételeken Lackner részletesen elmondja, hogyan osztanak vissza milliókat. Az LMP elvárja, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtöki budapesti látogatása során a magyar kormány mondja fel a török-magyar hadiipari megállapodást – jelentette ki a párt frakcióvezető-helyettese. Demeter Márta hozzátette: pártja felháborítónak tartja, hogy a török elnök Magyarországra látogathat országa kurdok elleni, szíriai agressziója ellenére. Dudás Róbert, Mátraballa korábbi polgármestere, a párt regionális igazgatója kapja meg az Eger polgármesterének megválasztott Mirkóczki Ádám országos listán szerzett parlamenti képviselői mandátumát - döntött a párt elnöksége. Az Állami Számvevőszék 2018-ban is nagy hatékonysággal és eredményesen látta el a közpénzek és a közvagyon ellenőrzésével kapcsolatos feladatait - jelentette ki Domokos László, a szervezet elnöke az Országgyűlésben. Pozitívra módosította a MOL hitelminősítéséhez kapcsolódó kilátást az S&P Global Ratings. A Paks II. projekt keretében a legkorszerűbb blokkok épülnek meg, nemzetközi együttműködésben - mondta Süli János tárca nélküli miniszter, miután a Roszatom vezérigazgatójával áttekintették a projekt előrehaladását. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azt javasolja a kormánynak, hogy a kötelező nyelvvizsga követelmény kerüljön ki a felsőoktatási felvételi elvárások közül. Szijjártó Péter bejelentette: újabb két kínai városból indul közvetlen repülőjárat Budapestre. A repülőjáratok Csengtuval, a nyugat kínai Szecsuan tartomány székhelyével, valamint Hsziannal, a Kína északnyugati részén található Shenszi tartomány székhelyével kötik össze a magyar fővárost. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tokióban Takeucsi Kacuhikónak, a Denso Corporation vezető tisztségviselőjének. A horvát hatóságok egy közúti ellenőrzés során Vukovár-Szerém megyében kilenc migránsra bukkantak egy lezárt ládában egy lengyel rendszámú teherautóban, amelyet egy ukrán sofőr vezetett. A boszniai Vucjakban található menekülttábor azonnali bezárását kérte az EU bosznia-hercegovinai delegációja a táborban uralkodó rossz humanitárius körülményekre hivatkozva. Feloszlott a brit parlament, és ezzel elkezdődött a december 12-re kiírt előrehozott parlamenti választás kampánya. Az Európai Unió kész erősíteni az együttműködést a párizsi klímaegyezmény többi aláírójával, miután az Egyesült Államok hivatalosan is megkezdte a kilépés folyamatát - mondta Miguel Arias Canete, az Európai Bizottság tagja. A nigériai rendőrség 259 embert szabadított ki egy iszlamista átnevelő otthonból az afrikai ország északnyugati részén egy hetek óta tartó, országos razziasorozat keretében. Öt ember, köztük három spanyol turista sebesült meg késes támadásban a jordániai Dzserasban. Vizoviczki László és három vádlott-társa beismerte az ügyész által ismertetett vádakat a vesztegetési perben - írja a Magyar Nemzet. Fának csapódott egy személyautó Győr-Moson-Sopron megyében, Tét és Koroncó között, az autó vezetője a helyszínen belehalt sérüléseibe - közölte a rendőrség. Elfogták és őrizetbe vették azokat a férfiakat, akik összefüggésbe hozhatóak a Szalonnán történt emberöléssel - közölte a rendőrség. Férfi kézilabda SEHA Liga: Telekom Veszprém - Szpartak Moszkva (orosz) 37:32 Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - TB Bonn (német) 91:59 Férfi kosárlabda Európa Kupa: PVSK-Veolia - ZZ Leiden (holland) 87:77; Egis Körmend - Kataja (finn) 81:75