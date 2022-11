Varga Mihály: Magyarország segít Ukrajnának, de újabb uniós hitelt nem támogat

Megosztás itt:

Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek tanácskozásán hangsúlyozta: hazánk a háború előtt is aktívan segítette az ukrajnai magyar közösséget, a háború óta pedig több mint 1 millió menekült érkezett Magyarországra. A pénzügyminiszter összefoglalta: hazánk ukrán válsággal kapcsolatos kiadásai meghaladják a 31 milliárd forintot. Varga Mihály ugyanakkor kiemelte: Magyarország kész továbbra is támogatni Ukrajnát, pénzügyileg egyszerűbb és hatékonyabb módszerekkel, kétoldalú megállapodás keretében, akár a nemzeti költségvetésből is.