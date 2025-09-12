Varga Mihály: Magyarország jó időben hozott jó döntést a keleti nyitással

Megosztás itt:

A jegybankelnök szerint Magyarország jó időben hozott jó döntést a keleti nyitással, az MNB pedig továbbra is elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése iránt.

A rendezvényen Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos kijelentette, hogy a gazdasági és politikai környezet kedvez a kapcsolatok elmélyítésének. A kínai-magyar együttműködés azért is különösen fontos, mert a távol-keleti ország vezető szerepet játszik a technológiai fejlődésben - tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: MTI