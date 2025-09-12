Keresés

2025. 09. 12. Péntek
Gazdaság

Varga Mihály: Magyarország jó időben hozott jó döntést a keleti nyitással

2025. szeptember 12., péntek 10:50 | MTI
Magyar Nemzeti Bank Varga Mihály Magyarország Ázsia államai jegybank elnök renminbi-kezdeményezés

Magyarország kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszik Ázsia államaival, hiszen a két kontinens gazdasága aligha választható szét - mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteki renminbi-kezdeményezés konferenciáján Budapesten Varga Mihály.

  Varga Mihály: Magyarország jó időben hozott jó döntést a keleti nyitással

A jegybankelnök szerint Magyarország jó időben hozott jó döntést a keleti nyitással, az MNB pedig továbbra is elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése iránt.

A rendezvényen Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos kijelentette, hogy a gazdasági és politikai környezet kedvez a kapcsolatok elmélyítésének. A kínai-magyar együttműködés azért is különösen fontos, mert a távol-keleti ország vezető szerepet játszik a technológiai fejlődésben - tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Háború Ukrajnában

