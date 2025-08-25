Varga Mihály: Magyarország érdeke, hogy Európa gazdasági kapujaként szolgáljon Ázsia számára

Megosztás itt:

Az AFCA, a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzet Bank (MNB) közös szervezésében tartott rendezvényen a jegybankelnök hangsúlyozta: a bizonytalan globális környezetben felértékelődtek a nemzetközi együttműködések.

Európa és Ázsia kapcsolata különösen fontos, hiszen a két kontinens földrajzilag és gazdaságilag is szorosan összefonódik, ami kézzelfogható és kölcsönös gazdásági előnyöket kínál - mutatott rá Varga Mihály, hozzátéve, hogy Magyarország is egyre aktívabban aknázza ki ezeket a földrajzi fekvéséből származó előnyöket.

Forrás: MTI

Fotó: MTI