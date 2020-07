Varga Mihály: Júniusban már kissé élénkült a gazdaság

14 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4380 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3300-an pedig már meggyógyultak. Ötéves csúcsra, 57 százalékra nőtt Orbán Viktor támogatottsága - derül ki Nézőpont Intézet Origo birtokába került közvélemény-kutatásából. Nem csak a miniszterelnök, de több kormánytag is profitált politikailag a koronavírus elleni hatékony fellépésből. Álinterjút közölt a DK-közeli Hírklikk Orbán Viktor miniszterelnökkel - erről ír az Origo. A Gyurcsány-párthoz köthető portál címlapján megtévesztő módon egy olyan írás található, amelyben a miniszterelnök bocsánatot kér a magyaroktól. Beismerte Karácsony Gergely, hogy idén már biztosan nem számíthat klimatizált metrókocsikra az utazóközönség. A kampányában még hűtőberendezéseket ígérő főpolgármester most ventilátorokat szereltetne be a szerelvényekbe. 120 parkolóhelyet vesznek el az autósoktól Erzsébetváros belső részén. A kerület DK-s polgármestere már korábban jelezte, hogy kísérleti jelleggel elkezdik a radikális forgalomcsillapítást. Állandósítaná az ideiglenesen kijelölt biciklisávokat a főpolgármester - erről beszélt Karácsony Gergely az Inforádióban. Pótolja vissza Budapest azt a 900 millió forintnyi támogatást, amitől a főváros hibája miatt elesett Csepel- erről beszélt a kerület polgármestere Magyarország élőben című műsorunkban. Borbély Lénárd emlékeztetett, a csepeli gerincút azért nem épülhet meg, mert a BKK olyan adminisztrációs hibát vétett, ami miatt eredménytelenül kapták vissza a pályázati anyagot. A magyar gazdaságot jó helyzetben, 7 éves gazdasági növekedés után érte el a vírus - közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály a Kossuth Rádióban elmondta: a Pénzügyminisztérium idén 4-5 százalékos gazdasági növekedéssel számolt, a koronavírus járvány miatt jelenleg azonban mintegy 8-10 százalékos államháztartási hiány alakulhat ki. A koronavírus-járvány miatt kialakult kedvezőtlen gazdasági helyzetben a munkahelyeket létrehozni tudó és akaró vállalatokat támogatja a kormány, nem a munkanélküliséget finanszírozza - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyar vállalatok külföldi termelőkapacitásának létrehozását segíti a kormány 23 milliárd forinttal - közölte Joó István, a KKM exportnövelésért felelős helyettes államtitkára az M1-en. A kormány által meghirdetett nyári diákmunka program már több mint húszezer magyar fiatalt juttatott tisztességes fizetéshez a tanítási szünetben - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Elkészült az M4-es gyorsforgalmi út teljes Pest megyei szakasza az M0-ás körgyűrűtől Abonyig 62 kilométeren, közel 100 milliárd forintból – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Tisztítsuk meg az országot! elnevezéssel projekt indul, amelynek részeként megkezdődik az elmúlt évtizedekben felhalmozódott, illegálisan lerakott hulladék felszámolása - közölte a kormányszóvivő a kormány honlapján. Elégedett a gazdasági helyreállítási alapról született európai tanácsi döntéssel az Európai Parlament elnöke. Jóváhagyta a bukaresti törvényszék a Gálfi Árpád polgármester által alapított Székelyudvarhelyért Párt bejegyzését. A líbiai parti őrség 131 migránst tartóztatott fel és szállított vissza az észak-afrikai ország területére - közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. „Teljes és mindenre kiterjedő” tűzszünet lép életbe hétfőn Ukrajna keleti részén - jelentette be az ukrán elnöki hivatal Kijevben. Meghaladta a 15 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon. A halálos áldozatok száma 622 ezer, a gyógyultaké pedig 8,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Bulgáriában ismét rekordot döntött az újonnan megfertőződöttek száma, egy nap alatt 330-an betegedtek meg a kórban. Decemberig két új kórházat építenek Szerbiában, amelyek feladata a koronavírus-fertőzöttek kezelése lesz - jelentette be a szerb elnök Belgrádban. Ismét száz fölé emelkedett az új fertőzöttek száma Ausztriában, az elmúlt 24 órában 129-en fertőződtek meg koronavírus által. Kaliforniában szerdán több mint 409 ezerre emelkedett a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette be Gavin Newsom, a nyugati parti tagállam kormányzója. Több amerikai államban; Ohióban, Minnesotában és Indianában is kötelezővé tették az utcán is a szájmaszkot. Az amerikai kormányzat csaknem kétmilliárd dolláros megállapodást kötött az új koronavírus elleni vakcina beszerzéséről két gyógyszergyárral. Ismét pozitív lett Jair Bolsonaro brazil elnök koronavírus-tesztje - közölte a latin-amerikai ország tájékoztatási minisztériuma, hozzátéve, hogy a 65 éves politikus jó állapotban van. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy szövetségi rendfenntartó erőket küld Chicagóba az elharapódzó erőszakos bűncselekmények megfékezésére. Bántalmazták a hatóságok az orosz Pervij Kanal állami tévécsatorna forgatócsoportját az Oregon állambeli Portlandben, ahol napok óta tartanak az összeütközések a feketék jogainak védelmére hivatkozó tüntetők és a rendvédelmi szervek között. A szövetségi rendfenntartók nem vonulnak ki az oregoni Portland városából - erősítette meg a kormányzati álláspontot Chad Wolf, amerikai belbiztonsági miniszter. Az Iszlám Állam terrorszervezet egy négyfős csoportjának felszámolásával a rendvédelmi erők tagjai ellen irányuló támadást sikerült megakadályozni a kaukázusi Kabard- és Balkárföldön - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Dzsihadisták meggyilkoltak öt embert, négy segélymunkást és egy biztonsági őrt, akiket egy hónappal ezelőtt raboltak el Nigériában. Tizenhétezer hamisított koronavírus-tesztkészletet foglaltak le egy nagyszabású nemzetközi csalásellenes művelet keretében, amelyben esetlegesen veszélyes italok, élelmiszerek és gyógyszerek után kutattak - közölte az Interpol. Jogerősen három év szabadságvesztésre súlyosította a Fővárosi Ítélőtábla a Parlament és a Képviselői Irodaház épületéből számítástechnikai eszközöket eltulajdonító raktáros büntetését a Központi Nyomozó Főügyészség fellebbezése alapján. Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt vádat emelt az Esztergomi Járási Ügyészség egy lovasíjász ellen, aki hasba lőtt egy nézőt tavaly augusztusban egy esztergomi bemutatón. A magyar válogatott a második kalapból várja majd a 2021-es férfi kézilabda-világbajnokság szeptember 5-i csoportsorsolását. Lékó Péter kikapott a szerdai második fordulóban azon a tízfős online sakktornán, amely a negyedik állomása a világbajnok norvég Magnus Carlsen által kitalált és útnak indított, egymillió dollár összdíjazású sorozatnak.