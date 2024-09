Varga Mihály: Európa gazdasága hanyatlik

Varga Mihály arra is kitért, hogy a demográfiai problémák a szociális ellátórendszert, valamint a munkaerőpiaci egyensúlyt is veszélyeztetik. Mint mondta: a magyar álláspont szerint Európa jövőjét az európai fiatalok jelentik, ezért kiemelten fontosnak tartják az unió demográfiai eszköztárának bővítését, ami a családok kiemelt támogatására fókuszál.

Varga Mihály ismertette: Magyarországon munkaalapú gazdaság épült ki az elmúlt 15 év során, amely a válságok alatt is kiállta a próbát. A hazai adókörnyezet és a tőkevonzerő, valamint a családtámogatási rendszer is a legjobbak között van Európában. Emellett az uniós átlag feletti magyar gazdasági növekedés szintén megalapozza a pozitív jövőképünket.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.