Varga Mihály: egyre erősebb a lakosság szerepe az adósságfinanszírozásban

Az ország stabilitását növeli, hogy 2010 óta a lakosság részaránya az adósságfinanszírozásban 3 százalékról 20 százalék fölé nőtt. Eközben a külföldiek kezében lévő államadósság aránya 65 százalék-ról 40 százalék alá csökkent, a devizaadósság aránya pedig 50 százalékról 30 százalék alá esett. A miniszter szerint ezeknek az eredményeknek is köszönhető, hogy a szomszédunkban zajló háború és a szankciók kedvezőtlen hatásai ellenére a kormány ma már önállóan, nemzetközi szervezetek segítsége nélkül is képes gondoskodni az ország finanszírozásáról, miközben az adósság szintjét évről-évre csökkenti.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.