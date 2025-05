Varga Mihály: egyeztetést kezd a jegybank a vállalatok banki költségeinek csökkentéséről és a hitelezés erősítéséről

Megosztás itt:

Varga Mihály jelezte: a vállalatok pénzforgalmi költségei az elmúlt öt évben a lakossági költségeknél is nagyobb mértékben emelkedtek. Ezért a lakossági díjakról áprilisban kötött megállapodás után júniusban a vállalati pénzügyek területén is szeretnének újabb megállapodásra jutni a bankokkal.

Előadásában kifejtette azt is, hogy a hazai hitelpiacot továbbra is kettősség jellemzi; míg a háztartási hitelezés élénkül, addig a vállalati hitelpiac két éve gyengélkedik, a régiós átlag alatt teljesít.

A bizonytalan nemzetközi környezet ellenére a magyar bankrendszer stabil, ellenállóképessége erős, és képes támogatni a hitelezés bővítését is - hangsúlyozta az MNB elnöke.

Varga Mihály egyebek mellett elmondta: a bankszektor jövedelmezősége kimagasló szinten alakult tavaly európai és régiós összevetésben is, a tőkemegfelelési mutató és a likviditási ráta is stabil működést jelez.

Nagyon kedvező helyzetből kezdi a következő éveket a hazai bankrendszer, amelynek hitelezési képessége történelmi csúcson jár, a hitelezésnek kínálati korlátja nincs - fogalmazott.

A jegybank elnöke fontosnak nevezte, hogy a lakosságra és a vállalatokra most jellemző magas megtakarítási hajlandóság és óvatosság oldódásával a bankok készen álljanak a reálgazdaság magasabb arányú finanszírozására. Hozzátette: az elmúlt évek kiemelkedően magas jövedelmezősége azt is lehetővé teszi, hogy a hazai bankrendszer az óvatosság oldását is támogassa.

A háztartási hitelezés a lakosság jövedelmi helyzetének javulásával és a verseny fokozódásával folyamatosan élénkül, a beruházási hitelkereslet fordulása ugyanakkor egyelőre várat magára. A jegybanknak és a kormányzatnak arra kell koncentrálnia, hogy a vállalati hitelezés megmozduljon, mert ennek gyenge teljesítménye rontja a gazdasági növekedés hosszú távú kilátásait - mutatott rá.

Változásra van szükség ezen a területen, nagyobb banki aktivitást kell elérni - hangsúlyozta.

A magyar gazdaság helyzetéről a MNB elnöke elmondta: a gazdaság egyensúlyi mutatói javultak; a GDP-növekedés egyelőre mérsékelt, de a bővülő fogyasztás és a foglalkoztatottság tartósan magas szintje erősíti a pozitív várakozásokat.

Varga Mihály hangsúlyozta, a jegybank továbbra is kiemelt figyelmet fordít az infláció elleni küzdelemre.

Forrás: MTI

Fotó: MTI