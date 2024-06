Varga Mihály: döntött az ítélőtábla, a főpolgármester nem mentesül az adófizetés alól

Úgy folytatta, hogy mindeközben Budapest csődben van: bár az önkormányzat 102 milliárd forint adót szedett be az év első 4 hónapjában, ennek ellenére pénzeszközei április végére 9 milliárd forintra csökkentek, adósságállománya 30 milliárd forinttal nőtt, és további 5 milliárd forintnyi be nem fizetett adóval még mindig tartozik a Karácsony Gergely vezette önkormányzat.

