Varga Mihály: Az IMF is támogatja a magyar EU-elnökség célkitűzését

Varga Mihály kiemelte: az utóbbi években új alapokra helyeződött át Magyarország kapcsolata az IMF-fel, ma már egészen más keretek között vehet részt többek között a Nemzetközi Valutaalap közgyűlésén is, mint a 2008 körüli időszakban. Az akkori kormány az IMF-től várta a megoldásokat, míg ma már arra is van példa, hogy Magyarország hozza a jó választ gazdaságpolitikai kérdésekre. Az IMF is elismeri a munkaalapú gazdaságra épülő magyar megoldást, egyetért a költségvetési hiány és az államadósság fokozatos csökkentésével - olvasható a közleményben.

A pénzügyminiszter kiemelte: az IMF is támogatja a magyar EU-elnökség azon célkitűzését, hogy az unió fokozottabban segítse az adósságkezelésben az alacsony jövedelmű, a migrációt tekintve jellemzően küldő országokat. A tárcavezető elmondta, hogy az alacsony jövedelmű országok sérülékenysége olyan globális probléma, ami kihat az egész világgazdaságra. Mint mondta: az Európai Unió hosszú távú érdeke, hogy a szegényebb országok felzárkózásával a finanszírozási teher és a migrációs nyomás is csökkenjen. Olyan eszközökkel szükséges támogatni ezeket az országokat, amelyek segítik a nehézségeik helyben történő megoldását - tette hozzá.

