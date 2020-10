Varga Mihály: Az Egyesült Államok a legnagyobb unión kívüli befektető Magyarországon

1478 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 47 768-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 31 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1173-ra emelkedett, 14 312-en meggyógyultak. A súlyos betegeknél jók a vérplazmakezelés tapasztalatai - erről beszélt a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója a Magyar Nemzetnek. Vályi-Nagy István elmondta: A vérplazma hivatalos, garantáltan vírus- és káros mellékhatásoktól mentes vérkészítmény. Az ország nagy részén stagnál a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben – közölte Pándics Tamás, a méréseket végző Nemzeti Népegészségügyi Központ főosztályvezetője a Kossuth rádióban. Az elmúlt másfél hónapban sikerült elkerülni, hogy berobbanjon az iskolákban a járvány - erről ír a Magyar Nemzet. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke a lapnak elmondta:ebben a tanévben is szinte biztosan elmaradnak a középiskolások külföldi nyelvkurzusai, ám a belföldi osztálykirándulásokra és más iskolán kívüli programokra nem vonatkozik a központi tilalom. Januártól teljes illetékmentességet biztosít a kormány azoknak, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolnak új vagy használt ingatlant - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin azt mondta, hogy ez egy 50 millió forintos ingatlan esetében 2 millió forint megtakarítást jelent. A magyar kormány, amiben csak tud, segít a meddőségi problémával küzdő pároknak - szögezte le a Facebook-oldalára feltöltött videóban a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Szürreális koalíciókötésnek nevezte a Mazsihisz elnöke a borsodi ellenzéki összefogást. Heisler András a Kossuth rádióban azt mondta: megfelelően elítélte a jobbikos Bíró László indulását. Róna Tamás rabbi szerint azonban ez nem történt meg, Heisler Andrásnak ugyanis fennhangon kellett volna tiltakoznia. Közben újabb zsidó szervezet ítélte el az antiszemita Bíró László támogatását. Nem egy könyvet, hanem egy propaganda-kiadványt semmisített meg Dúró Dóra – mondta a Mi Hazánk Mozgalom elnöke. Toroczkai László közölte: a könyvdarálás után óriási és képmutató felzúdulásba kezdtek a balliberálisok. A pártelnök szerint az igazi könyvégetés jelenleg a közösségi oldalak által alkalmazott cenzúra. Mintegy 17,5 milliárd forintos beruházást hoz Magyarországra a kínai Chervon Auto, a miskolci fejlesztéshez a kormány 5,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: az autóipari beruházás első ütemben 138 új munkahelyet teremt, a vállalat célja pedig az, hogy évente kétmillió alkatrészt gyártsanak mind a hagyományos, mind az elektromos autóipari vállalatok számára. Az Egyesült Államok a legnagyobb unión kívüli befektető Magyarországon, és Európán kívül a legfontosabb exportpartnere az országnak - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Amerikai Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán. Újabb rendőri akciók indultak a hatalmas felháborodást kiváltó francia tanárgyilkosság ügyében, amelyben egy iszlamista szélsőséges lefejezte áldozatát - jelentette be a francia belügyminiszter. A világon már 39,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 27,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A szlovén kormány újra járványhelyzetet hirdetett ki az egész országra vonatkozóan, ezzel automatikusan aktiválódott az úgynevezett nemzeti védelmi és mentési terv. Öt montenegrói városban bezárták az iskolákat, az óvodákat és a vendéglátóhelyeket, valamint éjszakai kijárási tilalmat vezettek be, mert a koronavírus-fertőzöttek száma kritikus méreteket öltött. Olaszországban egy nap alatt 11 705-tel emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Kritikusnak nevezte Lombardia tartomány, kiemelten Milánó kórházainak telítettségét a helyi közegészségügyi hivatal vezetője. A látogatottabb utcák és terek lezárását, valamint az ülve fogyasztást nem biztosító vendéglátóegységek esti bezárásának korábbra hozatalát jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. Belgiumban a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt egy hónapra bezártak a vendéglátó egységek és éjszaki kijárási tilalom lépett életbe. Elkapta a koronavírus-fertőzést a moldovai parlament elnöke, Zinaida Greceanii, a képviselők pedig otthoni karanténba vonultak a tesztek elvégzéséig. Válságosra fordult a koronavírus-fertőzés miatt Izraelbe szállított Száeb Erekat palesztin főtárgyaló egészségi állapota - jelentette a Jediót Ahronót c. újság hírportálja. Több mint hétszáz embert büntettek meg az észak-macedón hatóságok vasárnap, mert nem viseltek maszkot, holott a kormány kötelezővé tette az orrot és szájat fedő maszk viselését zárt és szabadtéren egyaránt. Kilenc órán át aktív marad az emberi bőrön a SARS-CoV-2, vagyis az új koronavírus - állapították meg japán kutatók. A brit kormány szerint az üzleti szektornak gyorsítania kell a felkészülést arra, hogy megállapodás nélkül zárulnak az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló tárgyalások. Egy fehér házi tisztségviselő titokban Damaszkuszban tárgyalt a szíriai kormánnyal legalább két olyan amerikai állampolgár szabadon engedéséről, aki Washington feltételezése szerint Bassár el-Aszad elnök fogságában van. A bolíviai elnökválasztáson a baloldal jelöltje, Luis Arce első fordulós győzelmet aratott a nem hivatalos exit poll-adatok szerint. A fehérorosz elnök lemondását követelve ismét több tízezer ember vonult utcára Minszkben annak ellenére, hogy a hatóságok korábban arra figyelmeztettek, készek éles lőszert is bevetni. Zavargássá fajult Prágában a cseh labdarúgó- és jégkorong-szurkolók tüntetése, akik a koronavírus-járvány miatti szigorú intézkedések ellen tiltakoztak. Több tízezer ember tüntetett vasárnap Pakisztán legnagyobb városában, Karacsiban Imran Hán miniszterelnök távozását követelve. Nem kapott német állampolgárságot egy libanoni férfi, mert nem volt hajlandó nővel kezet fogni. A 40 éves férfi kitűnő eredménnyel vizsgázott a német honosítási teszten, azonban elutasította, hogy az állampolgársági okirat átvételekor kezet fogjon. Négyszázhét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Két kamion és két autó ütközött össze Monor térségében, az M4-es autóúton kora reggel - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Nemzeti Adó- és Vámhivatal: másfél milliárd forintnyi hamis márkajelzésű ruhaneműt találtak a pénzügyőrök az M43-as autópályán egy török kamionban. A vasárnap hajnali észlelés után ma, a kora reggeli órákban is látták a Miskolcra bekóborló medvét a lyukóvölgyi térségben - közölte az önkormányzat. Labdarúgó NB I: Paksi FC - ZTE FC 3:1; Budapest Honvéd FC - MOL Fehérvár FC 2:2 Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Kaposvári KK 93:72 A vajdasági Györe László nyerte a szardíniai salakpályás férfi tenisztornát, a döntőben az olasz Marco Cecchinatót győzte le.