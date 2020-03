Varga Mihály: A vírus elleni küzdelem része lehet a készpénzmentes fizetés

103-ra nőtt az új koronavírussal fertőzött betegek száma hazánkban. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 89 magyar állampolgár. Négyre nőtt a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma Magyarországon. Aki csak teheti, tartson távolságot a másiktól, maradjon otthon – szólította fel a lakosságot az országos tiszti főorvos. Müller Cecília kiemelten kérte az időseket, a 65 év felettieket, hogy maradjanak otthon. Ők ugyanis az életkoruknál fogva is veszélyeztetettek, nem beszélve arról, ha más betegségük is van. Egyre többen szegik meg a hatósági házi karantén és a boltbezárás szabályait - közölte az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakatos Tibor elmondta: jelenleg több mint 3 ezer 500 ember van hatósági, házi karanténban, akiknél több mint 13 ezer ellenőrzést végeztek a rendőrök. Hozzátette: 69 esetben állapítottak meg szabálytalanságot. Arra kérjük az idős állampolgárokat, hogy maradjanak otthon – tolmácsolta a kormány kérését Dömötör Csaba parlamenti államtitkár Facebookon. A kormány nevében Varga Judit igazságügyi miniszter pénteken benyújtotta az Országgyűlésnek a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslatot – tájékoztat az Igazságügyi Minisztérium. Legalább egymillió, részecskeszűrővel ellátott - FFP2-es - szájmaszkra lenne szüksége Budapestnek az elkövetkezendő időszakban a koronavírus-járvány miatt - közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Ha ingyenes lenne a parkolás Budapesten, káoszt okozna, az pedig növelné a járványveszélyt - ezt nyilatkozta Rényi Ádám, Karácsony Gergely kommunikációs igazgatója a Ripostnak. A főváros szerint mivel egyelőre nem csökkent érdemben az autós forgalom Budapesten, a járvány miatt otthon maradók pedig egész nap használják a parkolóhelyeket, így csak gondot okozna az ingyenes parkolás. A magyar katonák mindig az embereket segítették, így lesz ez a veszélyhelyzet idején is - mondta a honvédelmi miniszter a Magyarország élőben című műsorunkban. Benkő Tibor hangsúlyozta: a katonák azért jelennek meg az utcán, hogy az állampolgárokat segítsék és védjék, ezért nem kell félni tőlük. A koronavírus elleni küzdelem egyik fontos lépése lehet, ha készpénz helyett bankkártyával, mobiltelefonnal, vagy éppen okosórával fizetünk - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában. A Magyar Nemzeti Bank a fizikai kapcsolatok csökkentése érdekében az érintéses kártyás vásárlások esetében a PIN kód használatára vonatkozó 5 ezer forintos értékhatár 15 ezer forintra emelésére szólítja fel a bankokat és a kártyatársaságokat. Hajmeresztők a sorosista civil szervezetek által felvetett problémák a koronavírus-járvány idején - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Kocsis Máté úgy fogalmazott: a neheze még csak most jön, a kormány és az Országgyűlés folyamatosan is az emberek védelméért dolgozik. Ehhez képest a Soros György által pénzelt civil szervezetek csak vádaskodni tudnak. A veszélyhelyzetet követően elsődleges cél a gazdaság újraindítása és a munkahelyek megtartása - mondta az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Schanda Tamás hangsúlyozta: a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportban készítik elő azokat az intézkedéseket, amelyek többek között a munkahelyek megtartását célozzák. További több mint száz katonát vezényelnek a határokra. A katonák az osztrák és a szlovák határokon is segítik a rendőröket a határvédelmi feladatokban - jelentette be Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium miniszteri titkárságvezetője. Magyar nyelvű leckékkel bővül jövő héttől a román közszolgálati televízió Iskolatévé programja, amelyeket a TVR 3 országos csatornán, illetve a kolozsvári és a marosvásárhelyi regionális stúdió műsoraiban fognak sugározni. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 275 434-re nőtt szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 11 403, és 88 256 ember meggyógyult. A koronavírus okozta gazdasági helyzetre tekintettel az EU felfüggeszti az államháztartási hiányra vonatkozó szabályokat, hogy lehetővé váljon a tagállamok számára a rugalmasabb finanszírozás - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az utóbbi 24 órában az eddigi legtöbbel, 627 fővel 4032-re emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Olaszországban. Sötét időszaknak nevezte az új típusú koronavírus-fertőzés miatt kialakult helyzetet Ferenc pápa a La Stampa című olasz napilapnak nyilatkozva. Úgy ítélve meg, hogy a járvány végeztével az emberiség egy „háború utáni” légkörben találja majd magát. A francia kormány a koronavírus fokozódó terjedése miatt szigorítja a kijárási korlátozások ellenőrzését az utcákon, a közutakon, a pályaudvarokon és a repülőtereken. Belgiumban több mint kétszeresére, 37-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, Hollandiában pedig megközelítette a 80-at. Eredményesek a koronavírus terjedésének megfékezésére irányuló óvintézkedések Ausztriában, de továbbra is ki kell tartani - közölte Sebastian Kurz kancellár. Kijárási korlátozásokat vezetnek be Bajorországban a koronavírus-járvány lassítására - jelentette be a német tartomány miniszterelnöke. A brit kormány elrendelte a vendéglátóhelyek - kávézók, pubok, bárok, éttermek és mozik - bezárását az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében - közölte Boris Johnson miniszterelnök. Egy nap alatt 4500 új megbetegedést jeleztek az Egyesült Államokban - jelentette a CNN. Mike Pence amerikai alelnök hivatalában is megfertőződött egy munkatárs az új típusú koronavírussal - jelentette be Katie Miller, az alelnök sajtószóvivője. Észak-Macedónia hamarosan az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének harmincadik tagjává válhat, Sztevo Pendarovszki államfő aláírta a csatlakozási dokumentumot. Autóval tört be két albán férfi a barcelonai repülőtérre és jelentések szerint „iszlamista jellegű” jelszavakat kiabáltak. A támadásban nem sebesült meg senki, a merénylőket elfogták. Kétórásra csökkent a kamionok várakozási ideje a csanádpalotai autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: A koronavírus-járvány a postát is terheli, ezért aki teheti, csekkbefizetés helyett utaljon, hagyományos levél helyett írjon e-mailt. Koronavírus elleni vakcinákkal és telephely-fertőtlenítéssel akart kicsalni a gyanú szerint több millió forintot egy nő egy siófoki péküzem tulajdonosától, ezért eljárás indult ellene - közölte a rendőrség. A koronavírus-járvány miatt átmenetileg felfüggesztik a fogyasztásmérők személyes leolvasását a Nemzeti Közművek elosztó társaságai, az NKM Földgázhálózati Kft., az NKM Áramhálózati Kft. és az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Gumikesztyűt kapnak mától a BKV járművezetői, akiknek hétfőtől megkezdik a kézfertőtlenítők kiosztását is koronavírus-járvány miatti óvintézkedések részeként - közölte a társaság. A vizes sportokat tömörítő európai szövetség elhalasztotta a budapesti kontinensviadalt. A hátralévő pontszerző versenyek törlése miatt a Nemzetközi Karate Szövetség lezárta az olimpiai rangsorokat és kihirdette a tokiói játékokra a ranglistáról kvótát szerzett 32 sportoló, illetve a rendező jogán résztvevő nyolc japán karatés nevét.