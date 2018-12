Varga Mihály: A magyar gazdaság növekedési pályára állt

2018. DECEMBER 7., PÉNTEK VÉRFRISSÍTÉSRE VAN SZÜKSÉG AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN - JELENTETTE KI ORBÁN VIKTOR A KOSSUTH RÁDIÓBAN. TARLÓS: A FÕVÁROS ELVESZI A BKK-TÓL A BUDAPESTI ELEKTRONIKUS JEGYRENDSZER BEVEZETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÕ FELADATOKAT HÍR TV. NETANJAHU: ORBÁN VIKTOR NAGYON FONTOS MUNKÁT VÉGEZ, FELVESZI A HARCOT AZ ANTISZEMITIZMUSSAL SZEMBEN MAGYAR IDÕK. KÁSLER: AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN TOVÁBBI JELENTÕS BÉREMELÉSEKRE KERÜL SOR. A SZLOVÉN ÁLLAMFÕ MAGYAR RENDÕRI VEZETÕT TÜNTETETT KI A MIGRÁCIÓS VÁLSÁGBAN VALÓ KÖZREMÛKÖDÉSÉRT. FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTÕ: A FRANCIA TÜNTETÉSEKEN A KÖZÉPOSZTÁLY LÁZAD, ÚGY VÉLIK, HOGY 2008 ÓTA NEM NÕ MEGFELELÕEN AZ ÉLETSZÍNVONAL. AZ LMP TÖRVÉNYJAVASLATOT NYÚJT BE ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A JELENLEGINÉL SÚLYOSABBAN BÜNTESSÉK A KÖRNYEZETSZENNYEZÕ CÉGEKET. NAPOKON BELÜL DÖNTHET KÖVÉR LÁSZLÓ ARRÓL, HOGY KEZDEMÉNYEZI-E DEMETER MÁRTA BIZOTTSÁGI TAGSÁGÁNAK VISSZAVONÁSÁT MAGYAR IDÕK. JOBBIK: JOGTECHNIKAI KÉRDÉS, HOGY MÉG NEM NYÚJTOTTA BE LEMONDÁSÁT SZÁVAY ISTVÁN. MNB: A HITELINTÉZETEK 462 MILLIÁRD FORINT ADÓZÁS ELÕTTI NYERESÉGET ÉRTEK EL AZ ELSÕ HÁROM NEGYEDÉVBEN. A MERCEDES ÉS A SZAKSZERVEZETEK KÉPVISELÕI ALÁÍRTÁK AZ ÚJABB BÉRMEGÁLLAPODÁST, 2020-RA FOKOZATOSAN 35%-OS BÉREMELÉSBEN EGYEZTEK MEG. NEM SZÜLETETT MEGÁLLAPODÁS A MINIMÁLBÉR ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM JÖVÕ ÉVI ÖSSZEGÉRÕL MAGYAR IDÕK. TÖRVÉNYALKOTÁSI BIZOTTSÁG: AZ ÉVES 150 ÓRA PLUSZ MUNKAIDÕT CSAK A MUNKAVÁLLALÓVAL TETT ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁSSAL RENDELHETI EL A MUNKAADÓ. DK: VEGYÉK LE A NAPIRENDRÕL A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK A MÓDOSÍTÁSÁT! PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HIÁNYA 1842,4 MILLIÁRD FORINT VOLT AZ ELSÕ TIZENEGY HÓNAPBAN. EURÓPAI BIZOTTSÁG: 106 MAGYAR TELEPÜLÉS LÉTESÍTHET INGYENES WIFI-HOZZÁFÉRÉSI PONTOKAT. AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSI PROGRAMBAN ÖSSZESEN 2800 EURÓPAI HELYSÉG ÉRINTETT. ITM: CSÚCSTELJESÍTMÉNYT NYÚJT A MAGYARORSZÁGI LÉGI KÖZLEKEDÉS IDÉN. ÁTADTÁK A MEGÚJULT, TORNATEREMMEL BÕVÜLÕ KOMLÓI KODÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁT. ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUERT VÁLASZTOTTÁK MEG ELNÖKNEK A CDU TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁN HAMBURGBAN. A VOLT FÕTITKÁR 517 SZAVAZATOT SZERZETT, ELLENFELE, FRIEDRICH MERZ VOLT PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕRE PEDIG 482 KÜLDÖTT VOKSOLT. RENDSZERESEN ZAKLATJÁK AZ UKRÁN HATÓSÁGOK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕKET HATÁRÁTLÉPÉSKOR - KÁRPÁTALJA.MA. BRIT KORMÁNY: FÉL ÉVIG TARTÓ KIKÖTÕI FELFORDULÁST IS OKOZHATNA A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT. IOHANNIS: ROMÁNIÁNAK NINCS MINISZTERELNÖKE, A KORMÁNYT EGY BÛNÖZÕ VEZETI A HÁTTÉRBÕL. ÉSZAK-KOREAI KÜLÜGYMINISZTER: PHENJAN VÁLTOZATLANUL ELKÖTELEZETT A KOREAI-FÉLSZIGET ATOMFEGYVER-MENTESÍTÉSE MELLETT. HOLTAN TALÁLTÁK A DÉL-KOREAI KATONAI HÍRSZERZÉS KORÁBBI FÕNÖKÉT, A RENDÕRSÉG SZERINT ÖNGYILKOSSÁGOT KÖVETHETETT EL. A PÁRIZSI ZAVARGÁSOK MIATT SZOMBATON ELMARAD A FRANCIA LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG HÉTVÉGI MÉRKÕZÉSE. MINTEGY EZER FRANCIA KÖZÉPISKOLÁS KÖVETELTE MA PÁRIZSBAN EMMANUEL MACRON ÁLLAMFÕ LEMONDÁSÁT. FRANCIA BELÜGYMINISZTER: MINDEN ARRA UTAL, HOGY "RADIKÁLIS ELEMEK" ISMÉT MOZGÓSÍTANAK, EZÉRT INDOKOLT A SZOMBATI MAXIMÁLIS KÉSZÜLTSÉG. PUTYIN: GÖRÖGORSZÁG RÉSZESE LEHET A DÉLI IRÁNYÚ EURÓPAI GÁZSZÁLLÍTÁSOKNAK. WASHINGTON BLOKKOLJA IZRAELI F-16-OS HARCI REPÜLÕGÉPEK ELADÁSÁT ZÁGRÁBNAK JUTARNJI LIST. BOMBAFENYEGETÉS MIATT ÉLÕ ADÁS KÖZBEN KIÜRÍTETTÉK A CNN NEW YORK-I IRODÁIT. NAGY TÖBBSÉGGEL TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT CSÜTÖRTÖKÖN A BELGA PARLAMENT. SZIJJÁRTÓ PÉTER MILÁNÓBAN: AZ ENSZ UGYANAZT A HIBÁT KÖVETI EL A MIGRÁCIÓS CSOMAGGAL, MINT AZ EU A KVÓTÁKKAL. SZIJJÁRTÓ: MAGYARORSZÁG ELUTASÍTJA AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI CSOMAGJÁT IS, MERT AZ VESZÉLYES ÉS ÚJABB MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK MEGINDULÁSÁT ÖSZTÖNÖZHETI. EURÓPA TANÁCS FÕTITKÁRA: AZ EURÓPA TANÁCS TÁMOGATJA AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁNAK JÖVÕ HÉTEN ESEDÉKES ELFOGADÁSÁT. NEM KAPOTT KELLÕ TÁMOGATÁST AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSÉBEN A HAMÁSZT ELÍTÉLÕ AMERIKAI HATÁROZATTERVEZET. LAVROV: KILÁTÁSTALAN A KEZDEMÉNYEZÉS, HOGY AZ EBESZ MEGFIGYELÕKET KÜLDJÖN AZ AZOVI-TENGERRE IS. UKRÁN KONZULOK TALÁLKOZHATTAK NÉHÁNY FOGVA TARTOTT UKRÁN HADITENGERÉSSZEL MOSZKVÁBAN, AKIKET A KERCSI-SZOROSNÁL TÖRTÉNT TÁMADÁSBAN FOGTAK EL. LITVÁN ÁLLAMFÕ: LITVÁNIA SZANKCIÓKAT VEZETETT BE OROSZ ÁLLAMPOLGÁROK ELLEN,AKIKNEK KÖZÜK LEHETETT A HÁROM UKRÁN HADIHAJÓ ELFOGÁSÁHOZ. KANADÁBAN LETARTÓZTATTÁK A HUAWEI GLOBÁLIS PÉNZÜGYI IGAZGATÓJÁT. A KÉNYSZERINTÉZKEDÉS AZ IRÁN ELLEN BEVEZETETT AMERIKAI SZANKCIÓK MEGSÉRTÉSÉVEL HOZHATÓ ÖSSZEFÜGGÉSBE. A KÍNAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A HUAWEI-IGAZGATÓ AZONNALI SZABADON BOCSÁTÁSÁT KÖVETELTE. UNIÓS BIZTOS: EURÓPÁNAK AGGÓDNIA KELL A HUAWEI KÍNAI VÁLLALAT ÉS MÁS CÉGEK MIATT, MERT KOCKÁZATOT JELENTENEK AZ UNIÓ IPARÁRA NÉZVE. HUAWEI TECHNOLOGIES: A HT VISSZAUTASÍTJA AZON ÁLLÍTÁSOKAT, AMELYEK SZERINT A HUAWEI BIZTONSÁGI FENYEGETÉST JELENTENE. CSEH CIVIL ELHÁRÍTÁS: SIKERÜLT FELSZÁMOLNI AZ EGYIK OROSZ TITKOSSZOLGÁLAT HÍRSZERZÕI HÁLÓZATÁT ÉS MEGBÉNÍTANI TEVÉKENYSÉGÉT CSEHORSZÁGBAN. AMNESTY INTERNATIONAL: GYEREKEKRE IS KISZABNAK HALÁLOS ÍTÉLETEKET DÉL-SZUDÁNBAN, EGY FIÚN MÁR VÉGRE IS HAJTOTTÁK. 51 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT HIRT FERENC A FIDESZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE. A POLITIKUS 2006 ÓTA VOLT A TÖRVÉNYHOZÓ TESTÜLET TAGJA. KATASZTRÓFAVÉDELEM: ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM AUTÓ AZ M0-SON GYÁLNÁL, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT, A GYORSFORGALMI UTAT TELJESEN LEZÁRTÁK. MÁVINFORM: BALESET MIATT KÉSNEK A VONATOK A BUDAPEST-SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS BUDAPEST-DOMBÓVÁR-PÉCS VONALON PÉNTEK ESTE. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN BUDAÖRSNÉL A FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ OLDALON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT, TORLÓDÁSRA KELL SZÁMÍTANI. MÁV: DECEMBER 9-ÉN LÉP ÉLETBE AZ ÚJ VASÚTI MENETREND. ITM: A KARÁCSONYI FÉNYFÜZÉREK, VILÁGÍTÓ DEKORÁCIÓK FOGYASZTÓVÉDELMI ELLENÕRZÉSEKOR 53 TERMÉKBÕL 25 "MEGBUKOTT" A VIZSGÁLATOKON.