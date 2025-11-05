Keresés

Gazdaság

Varga Mihály: A magyar gazdaság növekedéséhez, a beruházások, fejlesztések növekedéshez bizalomra van szükség.

2025. november 05., szerda 10:12 | MTI
MNB megtakarítások Varga Mihály lakossági megtakarítások a pénzügyi rendszer stabilitása

A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődésében - mondta Varga Mihály jegybankelnök szerdán, az OTP tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi rendezvényen.

Varga Mihály kiemelte: az OTP és a magyar gazdaság sikere összekapcsolódott az elmúlt 30 évben. Ahhoz, hogy a sikertörténet folytatódjon, jól működő bankrendszerre és tőkepiacra van szükség, valamint arra, hogy minél több befektető gondolkodjon tőkepiaci befektetésekben - tette hozzá.

A magyar bankrendszer tőkeellátottsági mutatói nagyon kedvezőek, a nem teljesítő hitelek aránya pedig nemzetközi összehasonlításban is minimális.

Egy jól működő, stabil hazai értéktőzsdének jelentős szerepe van abban, hogy a megtakarítások a magyar gazdaságot erősítsék - jegyezte meg. A BUX az elmúlt két évben elért csaknem 80 százalékos emelkedésével a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik. Ez azt mutatja, hogy érdemes a magyar tőzsdébe fektetni.

Szólt arról is, hogy a növekvő megtakarítási mutatók azt jelzik: a magyar lakosság készen áll arra, hogy nagyobb mértékben vegyen részt a tőzsdén jegyzett cégekben. A háztartások GDP-arányos nettó pénzügyi vagyona 2010-es 82 százalékról mára 114 százalékra emelkedett.

Kiemelte: a magyar gazdaság növekedéséhez, a beruházások, fejlesztések növekedéshez bizalomra van szükség.

Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke elmondta, az OTP részvényeinek 1995-ös bevezetése óta nem került sor hasonló tőzsdei bevezetésre a bankszektorban. Az OTP és a BÉT sikere nem választható el egymástól: ma a bankpapír adja a tőzsdei forgalom 60 százalékát, amivel az egyik leglikvidebb részvény Európában az OTP.

Szólt arról is, hogy a tőzsdére lépéskor a befektetők 1150 forintos átlagáron jegyezhettek OTP részvényt, ami azóta (egy részvénytizedelés után) 270-szeresére emelkedett. Hangsúlyozta: soha nem volt kétséges a bank stabilitása, ami legalább akkora érték, mint az árfolyam emelkedése. A bank élenjáró technológiával igyekszik a legkorszerűbb szolgáltatásokat nyújtani ügyfeleinek - fűzte hozzá.

Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója elmondta: a tőzsde által nyújtott átláthatóság, transzparencia és a befektetői elvárások is szerepet játszottak az OTP sikerében, amely nemcsak a legnagyobb piaci értékű és legnagyobb tőzsdei forgalmú vállalat, hanem a legnagyobb növekedési potenciállal is rendelkezik. Szólt arról, hogy a válságok időszakában is szigetként működött a BÉT, amely 1990-ben 11 papírral indult újra. Az index akkor 1000 pontról indult, mára pedig meghaladta a 100 ezret.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 

