Varga Mihály: A jövő évi büdzsé egy védelmi költségvetés

Varga Mihály kiemelte: jövőre több forrás jut a védelmi kiadásokra, megmaradnak a család-támogatások és a 13. havi nyugdíj, emellett pedig a gazdasági növekedés is folytatódhat.

Olyan költségvetést tervezett a kormány, amely számol a ma ismert veszélyekkel, különösen a háború elhúzódásával - hangsúlyozta a pénzügyminiszter, miután virtuálisan átadta az Országgyűlés elnökének a 2024-es költségvetést. Varga Mihály kiemelte: a jövő évi büdzsé fókuszában a rezsivédelem és a honvédelem áll.

2024-ben a rezsivédelemre és a honvédelemre is több mint 1300 milliárd forint áll rendelkezésre, emellett a nyugdíjak értékállóságát is megőrzi a kormány: lesz 13. havi nyugdíj, és nyugdíjprémiummal is számol a költségvetés - folytatta a tárcavezető. Hozzátette: jövőre a gazdasági felzárkózás is folytatódhat.

A jövő évi költségvetés az oktatásra és az egészségügyre is több forrást biztosít, mint idén, mindkettőre több mint 3 ezer milliárd forintot különítenek el. A 2024-es büdzsét a tervek szerint július 7-én fogadhatják el.