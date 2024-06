Varga Mihály: A jelenlegi uniós vezetés a blokkosodás irányába halad, most például büntetővámokkal sújtaná a keleti elektromos autógyártókat

Az európai iparpolitikáról folytatott tanácsi vitával kapcsolatban Varga Mihály azt mondta: az Európai Bizottság vonatkozó javaslata jelentős többlet-vámteherrel sújtaná az Európába érkező elektromos autókat és elektromos autógyártáshoz szükséges alkatrészeket, eszközöket. A jelenlegi uniós vezetés a blokkosodás irányába halad, most például büntetővámokkal sújtaná a keleti elektromos autógyártókat - mondta. "Továbbra is elutasítjuk, nem értünk egyet ezzel" - fogalmazott, hozzátéve: ez egy súlyosan protekcionista intézkedés, mely nem járul hozzá ahhoz, hogy az európai autóipar lábra kapjon.

