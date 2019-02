Varga Mihály: A fiatalok pénzügyi tudatosságra nevelése a cél

ORBÁN VIKTOR: A MIGRÁCIÓS FESZÜLTSÉGEK OKAI ERÕSÖDNI FOGNAK. A KÉRDÉS, HOGY ELSZENVEDÕI VAGY IRÁNYÍTÓI AKARUNK-E LENNI A FOLYAMATOKNAK - VETETTE FEL AZ EU ÉS AZ ARAB LIGA ELSÕ CSÚCSTALÁLKOZÓJÁN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: HA AZ ENSZ NEM ADJA FEL ELFOGULT MIGRÁCIÓPÁRTI ÁLLÁSPONTJÁT, AKKOR RENDKÍVÜL KOMOLY VESZÉLYT HOZHAT EURÓPÁRA. DEUTSCH TAMÁS: MI KÉPVISELJÜK A NÉPPÁRT EREDETI ÉRTÉKEIT MONDTA A HÍR TV MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN CÍMÛ MÛSORÁBAN. VARGA MIHÁLY: A MAGYAR GAZDASÁG TELJESÍTMÉNYÉT MÁR OTT IS ELISMERIK, AHOL KORÁBBAN KRITIZÁLTÁK. HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: BRÜSSZEL MEGHÁROMSZOROZZA A SOROS-SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁT, DE A MAGYAR HATÁRVÉDELMI KÖLTSÉGEKHEZ NEM JÁRUL HOZZÁ. VARGA MIHÁLY: A KOMMUNIZMUS KÖZÖS MAGYAR TRAGÉDIÁNK - JELENTETTE KI HÉTFÕN A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁN. POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS: A KOMMUNIZMUS VILÁGSZERTE SZÁZMILLIÓ HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT. MÁRKI-ZAY PÉTER HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTER HADHÁZY ÁKOSSAL BEJELENTETTE A MINDENKI MAGYARORSZÁGA MOZGALOM LÉTREJÖTTÉT. FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC PÁRTJA, A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, BRÜSSZEL ÉRDEKÉT KÉPVISELI MAGYARORSZÁGON. KATONAI TEMETÕBE HELYEZTETNÉ ÁT A BUDAPESTI SZABADSÁG TÉRI SZOVJET KATONAI EMLÉKMÛVET A JOBBIK. MÁV: GYORSABB LESZ A VEZETÉK NÉLKÜLI INTERNET A VASÚTI KOCSIKBAN. MABISZ: MÁRCIUS 1-JÉN ÉJFÉLIG KELL RENDEZNI A KGFB DÍJAKAT. SZERDÁTÓL 5 FORINTTAL EMELKEDIK A BENZIN ÉS 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. DONALD TUSK A BRIT KILÉPÉS ELHALASZTÁSA MELLETT, THERESA MAY VISZONT EZ ELLEN FOGLALT ÁLLÁST. A NÉMET CDU EGYÉRTELMÛ KIÁLLÁST VÁR ORBÁN VIKTORTÓL AZ EURÓPAI NÉPPÁRT ÉRTÉKEI MELLETT. A BAJOR CSU SZERINT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTNAK TÁRGYALNIA KELL A FIDESSZEL FOLYTATOTT EGYÜTTMÛKÖDÉS JÖVÕJÉRÕL - JELEZTE MARKUS SÖDER BAJOR MINISZTERELNÖK. LEMONDOTT MOHAMED DZSAVÁD ZARÍF IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER HÉTFÕN INSTAGRAM-OLDALÁN JELENTETTE BE. ENSZ-FÕTITKÁR: VILÁGSZERTE EGYRE JOBBAN CSORBULNAK AZ EMBERI JOGOK. AZ EU LEGFELSÕBB TISZTSÉGVISELÕI VIZSGÁLJÁK ANNAK LEHETÕSÉGÉT, HOGY 2021-IG ELHALASSZÁK A BREXITET, ÍRJA A GUARDIAN UNIÓS FORRÁSOKRA HIVATKOZVA. ELLENZÉKI KOALÍCIÓ ALAKULT A MÁJUSI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA LENGYELORSZÁGBAN. A SZUDÁNI ELNÖK BETILTOTTA A TÜNTETÉSEKET ÉS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI NYILVÁNOS GYÜLEKEZÉST. EBOLÁS BETEGEKET KEZELÕ KÖZPONTOT GYÚJTOTTAK FEL KONGÓBAN ISMERETLEN TÁMADÓK. VENEZUELÁBAN NÉGYEN MEGHALTAK, TÖBB SZÁZAN PEDIG MEGSEBESÜLTEK AZ ORSZÁG TÖBB HATÁRMENTI VÁROSÁBAN KITÖRT ZAVARGÁSOKBAN. JUAN GUAIDIÓ ELLENZÉKI VEZETÕ FELSZÓLÍTOTTA A HADSEREGET, HOGY ÁLLJON MELLÉ, EDDIG 60 KATONA SZÖKÖTT ÁT KOLUMBIAI TERÜLETRE. BRAZÍLIA BÛNCSELEKMÉNYNEK NEVEZTE, HOGY MADURO VENEZUELAI ELNÖK KORMÁNYA ERÕ ALKALMAZÁSÁVAL ÁLLTA ÚTJÁT A SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYOKNAK. MIKE PENCE AMERIKAI ALELNÖK TELJES TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA AZ ÖNMAGÁT VENEZUELA IDEIGLENES ELNÖKÉVÉ KIKIÁLTÓ JUAN GUAIDÓT. MEGÖLTÉK AZ AL-SHABAAB ISZLAMISTA TERRORSZERVEZET HARMINCÖT HARCOSÁT EGY AMERIKAI LÉGICSAPÁSBAN SZOMÁLIA KÖZPONTI RÉSZÉN KÖZÖLTE HÉTFÕN AZ AFRICOM. PLUSZPÉNZT KAPNAK A KISNYUGDÍJASOK AZ ELNÖKVÁLASZTÁSSAL EGY IDÕBEN UKRAJNÁBAN - JELENTETTE BE HÉTFÕN PETRO POROSENKO ÁLLAMFÕ. POLITIKAI BOTRÁNY MIATT NEM UTAZHAT KI A EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁLRA AZ UKRÁN VERSENY GYÕZTESE. GÉPELTÉRÍTÉSI KÍSÉRLET MIATT KÉNYSZERLESZÁLLÁST HAJTOTT VÉGRE BANGLADESBEN EGY UTASSZÁLLÍTÓ, A BIZTONSÁGI ERÕK LELÕTTÉK AZ ELKÖVETÕT. HOLTAN TALÁLTAK EGY FIATAL NÕT KAJÁRPÉCEN EGY HÁZBAN HÉTFÕN, A HELYSZÍNELÉS SORÁN KIDERÜLT, HOGY AZ ÁLDOZATOT MEGSZÚRTÁK POLICE.HU. ELFOGTA A RENDÕRSÉG A KAJÁRPÉCI GYILKOSSÁG GYANÚSÍTOTTJÁT, A 29 ÉVES FÉRFI KIHALLGATÁSA FOLYAMATBAN VAN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ AZ M2-ES AUTÓÚTON A GÖDI LEHAJTÓNÁL VÁC IRÁNYÁBA, EGY EMBER MEGSÉRÜLT, TORLÓDÁSRA KELL SZÁMÍTANI. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZ: PÉNZBÜNTETÉSRE ÍTÉLT A BÍRÓSÁG EGY 20 ÉVES FÉRFIT, AKI TAVALY ÁPRILISBAN EGY TÜNTETÉSEN SÉRTEGETTE, SZIDALMAZTA A RENDÕRÖKET. KATASZTRÓFAVÉDELEM: KETTEN MEGHALTAK SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉSBEN TISZALÖKÖN. GYILKOSSÁG GYANÚJA MIATT VETTEK ÕRIZETBE EGY 64 ÉVES HELYI FÉRFIT KECSKEMÉTEN. KATASZTRÓFAVÉDELEM: HOLTTESTET TALÁLTAK EGY KIGYULLADT MISKOLCI HÁZBAN.