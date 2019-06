Varga Mihály: A 2020-as költségvetés a családok támogatásának költségvetése

Országszerte megemlékezéseket tartanak ma a nemzeti összetartozás napja, június 4. alkalmából. Kilencvenkilenc évvel Trianon után mi, magyarok bátran kihúzhatjuk magunkat: megmaradtunk! - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Együtt akarunk működni a szomszédainkkal, és aki velünk együttműködik, az jól is jár - mondta a kormányfő. Kereszténydemokrata Néppárt: nemzetünk életerejét mutatja, hogy a Kárpát-medence legnagyobb létszámú, legmeghatározóbb nemzetisége ma is a magyar. Fidesz: Magyarország azóta erősödik, amióta felismerte a nemzeti összetartozás erejét. A trianoni békeszerződés óta eltelt mintegy 100 év bizonyította, hogy az ország és a magyarság is meg akart maradni - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Megmaradásunk nagy kérdése nem az, hogy milyen határköveket gördítenek elénk, hanem hogy gyermekeinknek is magyar jövőt tervezünk-e - jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. A 2020-as költségvetés a családok támogatásának költségvetése, amelynek fókuszában a családvédelmi akcióterv végrehajtása áll - mondta Varga Mihály a parlamentben. A pénzügyminiszter a büdzsé négy fő pillérének nevezte a családok támogatásának növelését, a gazdaságvédelmi akciótervet, a tovább csökkenő adókat és a tovább bővülő biztonsági kiadásokat. Jövőre csaknem 224 milliárd forinttal emelkedik a családok támogatása, a gazdaságvédelmi akcióterv pedig mintegy 500 milliárd forintos segítséget jelent a gazdaság szereplőinek - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Egy stabil, kiszámítható környezetet teremtő költségvetési tervezet vitájára lehet számítani, miután a kormány délután benyújtja a 2020-as költségvetési javaslatát a parlamentben - erről beszélt Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Szanyi Tibor szerint az MSZP politikai kómába esett és mostanra egy degenerálódó belterjes klub lett. A Demokratikus Koalíció levélben fordul az Európai Parlament frakcióvezetőihez a Magyar Tudományos Akadémia ügyében - közölte a párt. Kiemelten fontosnak nevezte a nemzetközi együttműködést a globális problémák elleni fellépésben Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Gyors klímavédelmi intézkedéseket sürgetnek a kutatók többek közt az Európában élők egészsége érdekében is - áll a Magyar Tudományos Akadémia közleményében. Magyarországon tovább javult a közbiztonság - jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén, és elmondta, 2020 januárjában is lesz fizetésemelés a rendvédelmi ágazatban. Magyarország természeti öröksége, természeti tőkéje olyan kincs, amellyel sok más európai ország nem büszkélkedhet, mert felélte az elmúlt évszázadokban - mondta Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság vezetője geopolitikai kérdésekről egyeztet Brüsszelben Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök vejével és egyben közel-keleti ügyekben illetékes főtanácsadójával - közölte az EU külügyi szolgálata. A klímaváltozás egyre nagyobb fenyegetést jelent a nemzetközi biztonságra - hangsúlyozta Heiko Maas német külügyminiszter Berlinben, a Klíma és Biztonság című konferencia megnyitóján. A német kormány kártékony gazdaságpolitikájával elveszítette a termelőipari vállalatok bizalmát a német iparszövetség elnöke szerint. A szénfelhasználás 2038-ra tervezett teljes németországi kivezetése az áramtermelésből nem jelent garanciát a szén-dioxid-kibocsátás bruttó csökkentésére Európában - állapítja meg a potsdami klímakutató intézet tanulmánya. Közvetlen közelről leadott fejlövés végzett egy magas beosztású tartományi államigazgatási tisztségviselővel a németországi Hessenben, az ügyben emberölés gyanújával indult eljárás - közölték illetékesek. 2015 óta több mint 1600 kiskorú menedékkérő tűnt el hollandiai menekültközpontokból - közölték a helyi hivatalos ügynökségek. Új minisztereket nevezett ki a lengyel elnök az EP-választás nyomán megüresedett posztokra. Több mint 30 ember halt meg a szudáni fővárosban, amikor a biztonsági erők fegyveresen felszámolták a hadsereg ellen két hónapja tüntetők Kartúm központjában lévő táborát. Nagy-Britannia szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az Egyesült Államokkal - mondta Theresa May brit miniszterelnök. Az áprilisi tűzvészben megrongálódott párizsi Notre-Dame felújításáért felelős építész, Philippe Villeneuve a leomlott huszártorony eredeti formájában történő helyreállítását javasolta. Hosszú évtizedek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata után az Egyesült Államok kiegyenlített versenyfeltételeket akar teremteni Kínával - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Biztonsági figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államokba készülő kínai turisták számára a kínai kulturális és idegenforgalmi minisztérium. Hetvenhárom éves korában elhunyt Nehama Rivlin izraeli first lady, az államfő, Reuven Rivlin felesége - közölte az elnöki hivatal. Kábítószer-kereskedés gyanúja miatt letartóztatták Salgótarjánban egy család három tagját, anyát, fiát és az apai nagybácsit - tájékoztatta a Nógrád Megyei Főügyészség vezetője. Csalás miatt emeltek vádat egy gyógyszertári szakasszisztens ellen Pécsen. Kannabisztermesztőket ítélt fegyházbüntetésre a bíróság. A búvárok felhozták a múlt heti dunai hajóbaleset egyik áldozatának holttestét Budapesten, a Hableány roncsának mentési munkálatai közben. Azonosították a Hartánál Dunában talált holttestet, sajtóértesülések szerint Kulcsnál is találtak egy áldozatot. A Margit hídnál hétfőn megtalált női holttest is a múlt szerdán elsüllyedt Hableány turistahajó utasa volt - közölte a rendőrség. A legfőbb ügyész a dél-koreai turistákat szállító hajó budapesti balesetét kiemelt üggyé nyilvánította. Közleményben fejezte ki részvétét Torstein Hagen, a Viking River Cruises elnöke a dunai hajóbaleset minden érintettjének. Rendkívül gyorsnak és szakszerűnek értékelte a szerdai dunai hajóbaleset utáni mentést a belügyminiszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt. Az ország több megyéjében is vizsgálatsorozatot rendelt el erre a hétre a helyi zöldség- és gyümölcskereskedőknél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Pünkösdkor változik a vonatok közlekedési rendje: június 9-én az ünnepnapi, 10-én a vasárnapi, 11-én, kedden pedig a szokásos munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Poór Brigitta negyedik lett a portugáliai tereptriatlon világkupa-állomáson. Rekordszámú, 1300-nál is több előnevezés érkezett az idei Szépkorúak Sportfesztiváljára. Goree Cyesha személyében honosított magyar válogatott kosarassal erősített az Aluinvent DVTK. A következő idény végéig meghosszabbította vezetőedzője, Herczeg András szerződését a DVSC labdarúgóklub.