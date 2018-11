Varga meghallgatásán a lakástakarékok is szóba kerültek

Lakástakarék pénztár továbbra is van, annak az állami támogatását szüntették meg a visszaélések miatt - mondta a pénzügyminiszter az országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottsága előtt. Varga Mihály kitért arra is, hogy rekreációra továbbra is igénybe vehető a Cafeteria, a kisvállalkozókat pedig azzal segítik, hogy áfamentésségük maximumát is megemelik.