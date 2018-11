Varga: Még tartósabb növekedésre számítunk

Stabil állapotban van a magyar biztosítási szektor – jelentette ki a Pénzügyminiszter a Magyar Biztosítók Szövetségének konferenciáján. Varga Mihály elmondta: szeretnék ha az új Nemzeti Alaptanterv részévé válna a pénzügyi alapismeretek elsajátítása, hiszen ma már gyakran bankkártyát is használnak a gyerekek. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy a jövőhéten elfogadják azt a versenyképességi csomagot, amit Orbán Viktor október elején jelentett be. Varga Mihály úgy látja: vannak kockázatok a magyar gazdaságban, de egyelőre fenntartható a növekedés.

„A legutóbbi harmadik negyedéves növekedésünk 5 százalékos volt, régen volt ilyenre példa, sokan mondják is, hogy ez a csúcs, aztán innen már csak lefelé van. Reményeink szerint a következő negyedévek gazdasági növekedése még tartós lesz, mi úgy számolunk, hogy ez 4 százalék körüli lehet. Alapvetően a fogyasztás, a belső kereslet növekedése és a szolgáltató szektor az, amelyik termelői oldalról húzza most a növekedést. Felhasználói oldalról az export és a bérek növekedése, lakossági fogyasztás, kormányzati fogyasztás az ami növekszik” – fejtette ki a pénzügyminiszter.