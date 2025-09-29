Varga-Bajusz Veronika: 2030-ra Magyarország szakképzési nagyhatalom lesz

Megosztás itt:

Varga-Bajusz Veronika közölte, hogy 8,9 milliárd forint az idegennyelvi képzést támogató projektek keretösszege, amelyben országszerte mind az állami, mind a nem állami szakképző intézményekben biztosítják, hogy a nyelvtanulást intenzívebbé tegyék a fiatalok számára.

Kiemelte, ez a lehetőség nemcsak a tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok, hanem a felnőttképzésben résztvevők számára is elérhető. Terveik szerint a résztvevő intézmények száma 40-től 114-ig terjedhet, az egyes intézmények pedig 10 milliótól 350 millió forintig pályázhatnak. A másik projektben 6,2 milliárd forint áll rendelkezésre ágazati képzőközpontok létrehozása - ismertette az államtitkár.

Hozzátette, korábban már létesültek ilyen intézmények, azonban most is van 18 olyan szakképzési centrum, ahol még nem valósult meg ágazati képzőközpont, ebben a pályázatban ők vehetnek részt. Mindez azért lényeges, mert az ágazati képzőközpontok legfontosabb erénye a duális képzés megerősítése - jelezte az államtitkár.

Forrás: MTI

Fotó: MTI