Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 29. Hétfő Mihály napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Varga-Bajusz Veronika: 2030-ra Magyarország szakképzési nagyhatalom lesz

2025. szeptember 29., hétfő 09:53 | MTI
Varga-Bajusz Veronika Kulturális és Innovációs Minisztérium idegennyelvi képzést támogató projekt

Idegennyelvi képzést támogató és ágazati képzőközpontok létrehozását segítő projekttel járul hozzá a szakképzés erősítéséhez a kormány összesen 15 milliárd forint értékben - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

  • Varga-Bajusz Veronika: 2030-ra Magyarország szakképzési nagyhatalom lesz

Varga-Bajusz Veronika közölte, hogy 8,9 milliárd forint az idegennyelvi képzést támogató projektek keretösszege, amelyben országszerte mind az állami, mind a nem állami szakképző intézményekben biztosítják, hogy a nyelvtanulást intenzívebbé tegyék a fiatalok számára.

Kiemelte, ez a lehetőség nemcsak a tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok, hanem a felnőttképzésben résztvevők számára is elérhető. Terveik szerint a résztvevő intézmények száma 40-től 114-ig terjedhet, az egyes intézmények pedig 10 milliótól 350 millió forintig pályázhatnak. A másik projektben 6,2 milliárd forint áll rendelkezésre ágazati képzőközpontok létrehozása - ismertette az államtitkár.

Hozzátette, korábban már létesültek ilyen intézmények, azonban most is van 18 olyan szakképzési centrum, ahol még nem valósult meg ágazati képzőközpont, ebben a pályázatban ők vehetnek részt. Mindez azért lényeges, mert az ágazati képzőközpontok legfontosabb erénye a duális képzés megerősítése - jelezte az államtitkár.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Izzasztó kvíz: Ön mennyire ismeri a magyar sztárokat?

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Megszólaltak a TV2 sztárjai drámai távozásukat követően

Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó

Kitálalt a profi takarító: 4 mocskos bűn, amit nagy eséllyel te is elkövetsz a konyhádban

Az egyik magyarországi párt aktivistájaként is tevékenykedett Kaszás Nikolett

Kollár Kinga szakított a valósággal is: A Tisza Párt szerint lehetetlen félretenni – a banki adatok és az Eurostat viszont brutális megtakarításról beszélnek

Max Verstappen hihetetlen feltámadása újabb világbajnoki címet érhet – mutatjuk, hogyan

„Senki sem maradhat ki!”: 85 milliárd forintból viszik a gigabites internetet minden magyar háztartásba

További híreink

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Zelenszkij orosz területeken is képes csapást mérni katonai célpontokra

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban
2
Megtalálták a Pilisben eltűnt fiatal nő holttestét
3
Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó
4
Orbán Viktor: Egy vérvádat nem lehet elengedni, abba bele kell állni + videó
5
Gulyás Gergely: Mindig azt mondjuk, innen már nincs lejjebb, aztán kiderül, hogy mégis van + videó
6
Fiatal bérgyilkosokat küld Spanyolországba egy nemzetközi szinten ismert maffia + videó
7
Csörte: A balos sajtó és influenszer-sereg tudatosan építette fel a Szőlő utcai fakenews-kampányt + videó
8
Zelenszkij orosz területeken is képes csapást mérni katonai célpontokra
9
Sajtóklub: Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése + videó
10
Itt a részletes jelentés Kaszás Nikolett kereséséről és megtalálásáról

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Friss információkat árultak el Paks II.-ről

Friss információkat árultak el Paks II.-ről

 A már működő atomerőműveket szívesebben finanszírozzák a bankok a még épülőknél, mert az utóbbiak költségeinek még nincsenek benchmarkjai, a kockázataik pedig nagyobbak – mondta a Paks II. Zrt. vezérigazgatója az Atomenergetikai Világhét egyik panelbeszélgetésén. Jákli Gergelyt a kibocsátáscsökkentés kapcsán is kérdezték a paksi beruházásról.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!