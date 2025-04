Megosztás itt:

A Donald Trump által elindított vámháború átrendezheti a világrendet, így új szövetségek születhetnek a világban. Van jele, hogy az Európai Unió és Kína is közelebb kerülhet egymáshoz, legalább a világ második és harmadik legnagyobb gazdasága szorosabb együttműködésre törekszik és a nyitott piacok előnyeit hirdeti.

A Handelsblatt információi szerint már konkrét lépések is történtek, így újra terítékre kerülhet a legmagasabb szinteken is az elektromos autókra bevezetett uniós védővámok kérdése. Az erről szóló hírek legfőbb nyertese nem meglepő módon a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a kínai BYD volt, melynek részvényei több mint 5,5 százalékot erősödtek pénteken a sencseni tőzsdén. A Magyarországon is gyárat tervező BYD árfolyama így visszatért a vámok bejelentését megelőző 360,5 jüanos szint közelébe, pénteken ugyanis 358,5 jüanon zárt. Az árfolyam hullámvasútja abból a szempontból issé meglepő, hogy a kínai elektromos autók még Joe Biden elnöksége alatt zárták ki gyakorlatilag az amerikai piacról.

Az elektromos autókra kivetett európai védővámok kérdése Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos március 27-28-i látogatásán merült fel, ahol Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszterrel tárgyalt, elméletileg az EU-s cégek méltányos hozzáféréséről a kínai piachoz. De úgy tűnik a találkozón más fontos kereskedelmi kérdésekről is szó esett.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: AFP