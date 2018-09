Változtat az Airbnb

Módosítja szerződéses feltételeit, és az árait is átláthatóbban tünteti fel a szálláshelyek online piacterét működtető Airbnb az Európai Bizottság és az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok felhívása után.

A cég azt ígéri, honlapján minden esetben a foglalás teljes árát tünteti majd fel, ami magában foglalja az esetleges egyéb díjakat is. Az Airbnb azt is vállalta 2018 végéig, hogy az ajánlatoknál azt is egyértelművé teszi, hogy azt magánvendéglátó vagy szakember nyújtja-e, ugyanis rájuk eltérő fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak.