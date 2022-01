Változik a budapesti földgázátalánydíjasok számlakibocsátója

Megosztás itt:

Hangsúlyozzák, a számlázásban és az árakban nem történik változás, az ügyfelek továbbra is háromhavonta kapnak számlát.

A csoportos beszedés és egyedi átutalás esetén az új számlakibocsátó miatt változik a kedvezményezett a budapesti földgázátalánydíjas ügyfeleknél. A csoportos beszedéssel fizetőknek új megbízást kell adniuk számlavezető bankjuknál az MVM Next nevére, az A10897830 azonosítóra.

Ügyfélazonosítóként a számla első oldalán szereplő felhasználóazonosítót kell megadni. Amíg ez nem történik meg, a papírszámlás ügyfeleknek az MVM Next csekkes számlát küld, az e-számlás ügyfelek pedig egyedi átutalással vagy az e-számla-értesítőben található bankkártyás fizetési linken keresztül tudják rendezni számlájukat.

Az MVM Next a 2022. január 5. után érkező megbízásokat tudja fogadni.

Az egyedi átutalással fizető ügyfeleknek ügyelniük kell arra, hogy mindig a számlát kibocsátó szolgáltató nevét és bankszámlaszámát adják meg a gázszámlák kiegyenlítéséhez - figyelmeztet az MVM Next.

Ha az ügyfél a Díjneten keresztül kapta számláját, az MVM Next 2022. január 1-jét követően is a Díjneten keresztül küldi ki az e-számlát. Díjnetes számlabemutatás esetén csak akkor merül fel teendője az ügyfélnek, ha befizetéseit eddig csoportos beszedéssel rendezte - írják a közleményben.

Az MVM Next arra kéri ügyfeleit, hogy a kényelmes, elektronikus földgázügyintézés érdekében regisztráljanak az MVM Next online ügyfélszolgálatára (mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat) vagy az MVM Next mobilapplikációra.

A budapesti földgázátalánydíjas ügyfeleknek 2022. január 1-jétől az MVM Next ügyfélszolgálata áll rendelkezésre - tájékoztatott az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.